〈美股盤後〉紐約州下令民眾在家辦公+油價挫 道瓊跌逾900點 週跌幅金融海嘯來最慘

美股週五 (20 日) 開高走低，道瓊工業指數 2 萬點整數關卡再失守，標普 500 指數跌到三年低點，儘管各國救市措施連發，紐約州升級居家避疫命令仍嚇壞投資人，油價走勢反轉更加深賣壓。三大指數本週都寫下 2008 年金融海嘯以來最大跌幅。

道瓊走勢圖 (來源：investing.com)

造成美股週五賣壓沉重的因素包括紐約州升級居家防疫命令、油價走勢反轉，和美元近來的強勁升勢。儘管美國聯準會（Fed）週五宣布新的貨幣刺激措施，將擴大資產收購計畫，納入市政債券，卻未緩解投資人的擔憂。

紐約已成為全美疫情最嚴峻地區，市長 Bill de Blasio 週五（２０日）說，截至美東 20 日上午 10 點，確診人數攀升到 5151 例，佔全美確診數近三分之一，「我們處於疫情危機的中心」。紐約市因病毒死亡的人數來到２９例。

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 當天稍早 升級強制性措施，繼限制州內非必要企業 75% 員工必須居家上班後，如今要求州內「所有」非必要企業員工必須全數在家上班，行政禁令將於本週日 (22 日) 後生效。加州州長紐森已在週四晚間頒布居家令，若無特許、生活與醫療需求之必要，全州 4,000 萬居民不得外出。

油價週五走勢翻轉，迫使投資人拋售其他資產。油價本週跌幅擴大到 29%，各國相繼祭出旅行禁令，如今更進一步要求民眾盡可能待在家中的防疫措施。美國 10 年期公債殖利率再次回落到 1% 以下，美元變動不大，但前八個交易日累計勁升逾 8%。

武漢肺炎疫情對經濟的衝擊愈來愈令人擔憂，高盛警告，美國第二季 GDP 或許將萎縮 24%，歐盟則警告今年可能陷入和 2009 年一樣嚴峻的經濟衰退。

美股四大指數全數收黑，道瓊下挫 913 點，主要指數本週都寫下金融海嘯以來最慘烈的跌勢，道瓊一週來跌逾 17%，為 2008 年 10 月來最大單周跌幅，標普本週跌 15%，那斯達克本周跌約 13%。從 2 月歷史高點算起，道瓊已經回跌 35%，標普回跌 32.1%。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 913.21 點，或 4.55%，收 19,173.98 點。

標普 500 指數下跌 104.47 點，或 4.34%，收 2,304.92 點。

那斯達克指數下跌 271.03 點，或 3.79 %，收 6,879.52 點。

費城半導體指數下跌 42.68 點，或 3.18%，收 1,298.54 點。

標普幾乎所有板塊都下跌。(來源：Finviz)

科技五大天王全面下挫：蘋果 (AAPL-US) 下跌 6.35%，盤中市值一度跌破 1 兆美元，至收盤時市值 1.003 兆美元；臉書 (FB-US) 下跌 2.22%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.76%。

道瓊 30 檔成分股幾乎全收黑：迪士尼 (DIS-US) 、3M (MMM-US) 重挫逾 9 %；可口可樂 (KO-US) 挫跌 8.44%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.43%。

費半成分股跌多漲少。科磊 (KLAC-US) 下跌 2.07%；高通 (MU-US) 跌 6.29%；應用材料 (AMAT-US) 跌 5.47%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 3.39%。MKS Instruments (MKSI-US) 上漲 3.72%；ASML(ASML-US) 漲 0.97%；博通 (AVGO-US) 漲 0.53%。

台股 ADR 上漲：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.41%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.2%。

焦點個股

迪士尼 (DIS-US) 收盤跌 9.49%，報每股 85.98 美元。根據迪士尼向美國證管會 (SEC) 提交的文件，公司短期到中期展望將因防疫措施受影響，且預料疫情將改變消費者行為，導致業務受到更進一步的衝擊。

蘋果 (AAPL-US) 收盤跌逾 6%，報每股 229.24 美元。蘋果官網針對部分產品頒佈限購令，即日起從 iPhone 11 系列到 iPhone 8、新款 iPad Pro 皆適用每人限購兩部的禁令，新款 MacBook Air 和 Mac mini 一人則限購五台，限購令涵蓋範圍包含大中華區、北美以及歐洲地區。

經濟數據

美國 2 月成屋銷售年化月增率報 6.5%，預估 1.1%，前值 - 1.3%

美國 2 月成屋銷售年率報 577 萬戶，創 2007 年以來最高水平，預估 552 萬戶，前值 546 萬戶

華爾街分析

雖然各國政府繼出發現金等財政刺激措施，Fed 在內多國央行刺激措施連發，仍無法提振投資人士氣。State Street Global Markets 全球總體策略師 Marvin Loh 說：「市場無法馬上療傷止血。」

Robert W. Baird 投資策略師 Willie Delwiche 說：「股市還在試圖釐清經濟會有多糟，限制全州民眾移動是相當負面的消息，這會嚴重影響很多經濟活動和很多公司。」

美國參院提出約 1 兆美元刺激方案，包含發放現金給美國民眾，此計畫預料在未來幾天交付國會表決。LPL Financial in Charlotte 資深市場策略師 Ryan Detrick 說：「市場顯然高度期待財政刺激計畫。市場行情將繼續劇烈波動，直到刺激方案的規模有比較清晰的輪廓。」