紐約州長：非必要企業員工須全數在家上班

繼限制州內非必要企業 75% 員工必須居家上班，週五 (20 日) 紐約州長庫莫 (Andrew Cuomo) 再度升級強制性措施，要求州內所有非必要企業員工必須全數在家上班，行政禁令將於本週日 (22 日) 後生效。

「這是我們所採取最嚴格的行動。」庫莫稱，將對任何不符合規定的企業執行民事罰款並實行強制關閉。不過，他同時承認這項命令可能導致混亂，恐致部分企業倒閉，人民失業。

庫莫呼籲紐約居民盡可能呆在室內，除非有必要，否則不要乘坐任何公共交通工具，不過他強調這並非強制命令，人們依舊可以出外運動或購物，對於違反規定的個人沒有民事罰款。

庫莫表示，人們在公共場合必須維持 1.8 公尺距離，提供民生基本服務的雜貨店、藥局以及銀行仍須確保員工與客戶維持一定距離。

數據顯示，週五 (20 日) 紐約州單日確診數暴增 2950 例，目前累計達到 7102 例，為全美疫情最嚴峻地區。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 本週二 (17 日) 曾警告可能下達全州禁足命令，以杜絕疫情進一步擴散，這項提議隨後遭到州長拒絕，庫莫表示絕對不會批准封鎖令，認為這項命令只會為民眾帶來恐懼，並強調官員間溝通的重要性。