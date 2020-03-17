〈國泰金法說〉淨值逾8000億元 面對疫情風暴比金融海嘯更具抵抗力

國泰金 (2882-TW) 今 (17) 日舉辦線上法說會，去 (2019) 年投資績效良好，年底帳面淨值來到 7820 億元，一年大增 2527 億元，國泰金投資長程淑芬表示，現在淨值已超過 8000 億元，相較 2008 年金融海嘯，國泰金面對此次疫情，在因應市場波動、淨值侵蝕上，更具抵抗能力。

國泰金去年稅後純益 639 億元，年增 23%，創歷史新高，每股純益為 4.76 元，去年每股淨值從前一年 34 元攀升到 51.6 元，淨值、每股淨值與純益皆創歷史新高。

國泰人壽去年動態調整投資部位，彈性配置避險工具，嚴控避險成本，去年投資總額達 6.4 兆元，避險後投資績效 3.95%，比前一年提升 13bps，避險前經常性收益 3.65%，年成長 15bps，全年避險成本 1.4%，去年台幣升值 2.1%，相對其他貨幣，台幣較強勢，但是國壽避險成本還是控制得宜。

國泰世華銀部分，去年存放利差 1.83%，淨利差 1.23% 逾放比 0.15% 備抵呆帳覆蓋率 1137%。

談及美國降息、台灣央行可能降息，對 NIM(淨利差) 的影響，國泰金表示，今年確實看不到 NIM 有拉升機會，美國降息一碼，估影響 NIM 達 1.5bps，台灣若降息一碼，則影響 2bps，但期望透過放款結構微調，降低淨利差的衝擊。

國泰金去年帳面淨值達 7820 億元，一年增加 2527 億元，其中，光是國壽帳面淨值就貢獻 2324 億元；國壽未實現損益也轉正，一年增加 1884 億元。

國壽表示，無風險利率已達歷史新低，不過因信用利差擴大，如 Triple b、Singal A 收益率還高於 2019 年底，加上最新 CS 避險成本至少已經下滑 7、80 基點，如果以同樣等級資產避險後的經常性收益率，可能可以與 2019 年相當甚至略好。

不過展望 2020 年經常性收益率，國壽坦言，因為已提前因應市場變動風險，提高現金水位，勢必會影響全年經常性收益率表現，但期許 2020 年負債成本可以維持 5~10 點的年減率，加上避險成本若能下滑，收益率就可望受惠。

儘管今年 1 月下旬以來，資本市場就因疫情劇烈波動，但是國泰金淨值還是持續攀升，這次疫情風暴與 2008 年金融海嘯相比，程淑芬認為，2008 年是次貸風暴衍生的問題，當時國內很多壽險業投資次債、結構型商品，且多靠外資投行介紹來投資，但每個業者經過這十幾年的練功，對經濟情勢研判已比當年好很多。

程淑芬強調，國壽去年將投資部位調整成「進可攻、退可守」，在債券利率好的時候，還往信用風險較好債券進行配置，下功夫且提早因應，讓資本強度提升，且 2008 年不動產權益未市價化，目前國泰金淨值已經超過 8000 億元，因應市場波動度、淨值的侵蝕，比起 2008 年，已經可以抵抗得很好。