〈國泰金看經濟展望〉估台灣央行降息半碼 今年經濟看五大黑天鵝臉色

國泰金 (2882-TW) 今 (18) 日舉行線上第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作團隊表示，近期油價、海外疫情等不確定因子加大，各國主要央行大舉降息，預期台灣央行明天可能降息半碼，今年經濟情勢則要看肺炎疫情擴散程度與時間等五大指標，是牽動景氣的主要黑天鵝。

國泰台大團隊計畫主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，武漢肺炎疫情擔憂，與 OPEC + 減產協商破裂，主要地區金融情勢指數陷入緊縮，迫使 Fed 等主要央行大幅寬鬆。

徐之強表示，隨著市場擔憂疫情愈趨嚴峻，影響全球經濟前景，加上 3 月上旬 OPEC 與俄羅斯原油減產談判破裂，油價崩跌下，引發全球股市重挫，信貸利差亦明顯擴大，美、歐、中及新興亞洲金融情勢指數再度陷入緊縮。

徐之強進一步指出，台灣無論景氣與疫情都相對穩定，且流動性偏寬鬆，本來應該無降息必要，不過，近期油價、海外疫情等不確定因子加大，Fed 與 BOK 等主要央行也已緊急降息，預期台灣央行明天可能降息半碼應對。

徐之強解釋，2008 年金融海嘯時，台灣重貼現率最低為 1.25%，而現在重貼現率為 1.375%，與當時就是差半碼，預測台灣央行明天可能降息半碼。該團隊認為，台灣利率水準已偏低，央行將審慎面對降息決策，且央行不是只有利率政策工具可用，還有很多傳統貨幣可以當工具。

徐之強表示，受累金融市場急劇波動，第一季台灣金融情勢明顯緊縮，展望第二季前半，投資人聚焦中國復工情況與歐美終端需求受損程度，金融情勢可能仍表現低迷，也因全球金融市場劇烈波動，最新民眾股市樂觀指數挫跌至 2010 年 3 月開始調查以來新低，風險偏好指數亦觸及 13 個月低點。

徐之強表示，影響 2020 年經濟成長與金融情勢主要要看五大指標，分別為：(1) 武漢肺炎疫情擴散程度與時間，增添全球景氣不確定性；(2)「OPEC+」凍產協議破裂打擊油價，衝擊全球經濟成長；(3) 應對全球景氣衰退擔憂，主要國家財政與貨幣政策措施；(4) 英國順利脫歐後，未來英歐新關係談判動向；(5) 中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。