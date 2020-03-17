〈國泰金法說〉李長庚：台灣防疫優秀 對台股有信心 國泰這波加碼不少

台股連跌，今 (17) 日續挫 278.14 點、收在 9439.63 點，創 14 個多月新低，金管會主委顧立雄喊話鼓勵金融業能進場低接，對此，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚在法說會上表示，國泰這波加碼不少，台灣在防疫上表現很優秀，對台股有信心。

因應疫情嚴峻，國泰金也首度改為線上法說，李長庚表示，面對波動是金融業必須面臨的考驗，歷經過 2008 年金融海嘯後練功後，相信金融業應對市場波動的功力有較好，拆解風險的能力也比當年好很多。去年第三季開始，公司內部就有很多討論，認為大多頭走到這地方，股票部位要逐步調整，一路調整下來，現在現金部位相對高、已達 3.7%，不但比起 2018 年的 1.1% 高很多，也讓整個資產池的風險有下降機會。

談到台股，李長庚表示，金管會主委顧立雄希望金融業能低接台股，這一波國泰低接不少，希望台股能穩定下來，台灣防疫很優秀，台股表現也很好，國泰對台股有信心。

國壽副總林昭廷表示，現在市場變動太大，所以保留比較多現金，而這一波台股、美股波動對國壽影響相對較小，現在國壽淨值約 6000 億元，整體而言相較 2008 年時淨值不到 2000 億元，顯示即使現在波動大，淨值還是很高，對淨值波動影響沒這麼大，國壽的淨值 / 資產比約 9%，在國際間也是高水準，現在市場波動，反而讓公司價值浮現。

林昭廷進一步指出，國壽去年持有台股約佔整體投資部位的 5%，比 2018 年的 7.5% 下降，去年現金比重約 3.7%，則比 2018 年的 1.1% 增加，現在現金滿手，對台股也是熟悉的地方，有好的前景的股票，國泰都願意長期持有。