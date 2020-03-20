〈國安基金來了〉50大權值股多頭火種全面點燃 護盤歷史經驗最多可彈25%

國安基金今 (20) 日起在 5000 億元法定額度內隨時都會進場點火，為史上第七次進場，群益投顧今 (20) 日最新統計指出，過去六次國安基金護盤均見反彈，歷次反彈幅度在 12-25% 間，其中，近 5 次多頭防守十年線為 3 勝 2 敗，而國安基金護盤標的主要鎖定權值股、台灣 50 成分股，以點火拉抬盤勢。

圖表：群益提供。

觀察國金基金最近 2 次均在十年線附近出手救市，目前十年線 9100 點已遭跌破，判斷國安基金以進場的可能性高，今日盤中 50 大權值股中僅不到 5 檔處於盤下，而聯發科、大立光和中壽均見漲停價位，國巨漲逾 9%，南亞科、合庫金、新光金、中租 - KY 和寶成等均漲逾 8%。

整體來看，50 大權值股有近半漲幅超過半根停板，激勵加權指數一度飆漲近 550 點。

群益指出，國安基金過去幾次進場，短期都有一波反彈行情，由於此時資金將從基期轉向低基期個股，可特別注意由弱轉強的個股。

圖表：群益提供。

不過，群益仍提醒，空方趨勢已成形，反彈後不排除再次回測，疫情能否緩和才是關鍵。

群益統計，2000、2008 年當時展開對稱跌幅，分別從十年線再跌 - 45%、-40%，而 1998、2011、2015 年在 10 年線附近震盪，也花了將近 5 個月的時間擴底，因此預料落底還需要一段時間。

至於台股能否 V 轉，群益認為，若歐美疫情未能快速好轉，股市比較容易出現 W 底型態。