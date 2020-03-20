日本豐田員工感染肺炎 北美日系車廠也將停工

速霸陸 (7270-JP) 週五 (20 日) 宣布，為了預防武漢肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大，並進行生產調整，位在美國當地的唯一工廠將暫時停工，而豐田汽車 (7203-JP) 位在日本的高岡工廠也傳出有員工感染武漢肺炎，工廠也於消毒後復工。

根據《路透社》週五 (20 日) 報導，繼豐田、日產 (7201-JP)、本田 (7267-JP) 之後，速霸陸也決定美國工廠將暫時停工。至此，於美國當地設有工廠的所有日本汽車品牌，也全將暫時停工。

速霸陸為預防武漢肺炎感染擴大並進行生產調整，美國工廠將於 3 月 23-29 日暫時停工。並預計在 3 月 30 日復工生產。

該工廠產能約為每天 1700 輛，也由於停工期間有 5 個工作日，因此預估當月產量將減少約 8500 輛。而工廠的約 6300 名員工，在停工期間也仍將獲得全額薪資。

而截至目前，速霸陸在美國各地的員工還未傳出有人感染武漢肺炎。

另外，豐田汽車也宣布北美 13 座工廠的停工時間都將拉長。該公司原本決定在 3 月 23、24 兩日停工，但是目前已決定將停工期間拉長到 4 月 3 日為止。理由是北美市場的需求大減，希望藉此來降低庫存風險。

這些工廠也將利用停工期間來進行消毒，以保護員工的健康安全。還有當地的零件調度，在目前也都一切正常。

此外，豐田汽車位在日本愛知縣豐田市的高岡工廠，也因有一位 20 多歲的員工感染了武漢肺炎，而在 3 月 19 日的時候為了消毒而停工，而工廠目前已恢復生產。

該名員工是在 3 月 14 日的時候出現發燒，雖然自 16 日起開始請假休息，但是發燒症狀未見好轉，最後在 19 日時發現為武漢肺炎確診。目前已知 11 人與該員有親密接觸，相關人等也從最後接觸日起在自家隔離 14 天。