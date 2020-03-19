武漢肺炎衝擊下 訪日觀光客人數暴減近6成

日本政府觀光局 (JNTO) 於週四 (19 日) 公布了 2 月的訪日觀光客人數，年減 58.3% 至 108 萬 5100 人。

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本 2 月的觀光客人數大減。從人數來看，是 2014 年 9 月以來的低水準。減少幅度也逼近 311 大地震後的 2011 年 4 月，當時觀光客人數驟減 62.5%。也由於武漢肺炎疫情蔓延沒有停歇的跡象，3 月的觀光客人數很可能出現進一步的滑落。

從觀光客的國籍來看，減少幅度最大的是來自中國與韓國的遊客。中國觀光客在當月減少了 87.9% 至 8 萬 7200 人，也是自 2013 年 12 月以來，首度出現低於 10 萬人的現象。而韓國觀光客人數自從去年日韓貿易戰爆發後，從 7 月開始就不斷減少，而減少幅度在 2 月時更進一步拉大到年減 79.9%，人數為 14 萬 3900 人。

光是來自這兩個國家的遊客，就占了訪日觀光客的半數以上。往返於日中、日韓的航班已因武漢肺炎疫情而陸續出現取消。在愈趨嚴格的入境管理措施下，未來觀光客人數更有可能出現急凍。

東京淺草 (圖片：AFP)

在其他主要亞洲國家方面，台灣觀光客減少 44.9% 至 22 萬 400 人，香港觀光客減少 35.5% 至 11 萬 5600 人。而疫情逐漸爆發的歐美國家，訪日觀光客人數也同樣出現減少；美國觀光客減少 20.8% 至 7 萬 3400 人，歐洲的英國、德國、義大利也出現 2 成左右的下滑。

日本政府在過去訂下目標，希望 2020 年的外國觀光客人數能突破 4 千萬人。不過以目前的情況來看，這應該是個難以達成的目標。當局寄望武漢肺炎疫情早日結束，打算藉由旅遊補助等措施來衝高觀光需求。