別國降息它升息 丹麥逆勢提高利率捍衛匯價

武漢肺炎導致全球經濟活動面臨窒息風險，全球央行競相降息支撐經濟，丹麥央行卻反其道而行，週四 (19 日) 調升主要利率 15 個基點 - 0.6%，以支撐持續走軟的丹麥克朗，捍衛緊盯歐元的政策。

丹麥央行將基準的存款利率調升 15 個基點，由歷史低谷 - 0.75% 提高到 - 0.6%；其他利率維持不變。過去五個月來，丹麥央行為了讓丹麥克朗對歐元維持在相對穩定的區間，持續拋售外匯。

丹麥克朗兌歐元走勢圖。(來源: Bloomberg)

挪威克朗也是承受壓力的貨幣之一 ，除了流動性枯竭的問題，油價重挫也重擊這個西歐最大原油出口國。鄰國挪威幣克朗週三 (19 日) 寫下史上最大貶幅，央行警告進場干預，將是 20 多年來首次進場干預。

ING 歐非中東外匯部門主管和利率策略師 Petr Krpata 說，丹麥央行升息應該是為了因應外匯市場的流動性危機，和丹麥克朗貶值壓力。

然而丹麥降息也凸顯決策官員的兩難，批評者擔心在經濟危機下緊縮貨幣政策，可能會衝擊就業市場。

Arbejdernes Landsbank 首席經濟學家 Jeppe Juul Borre 說，其他國家央行紛紛降息刺激經濟，丹麥央行升息顯得與眾不同，但此舉是為了減緩克朗走貶的壓力，並非意在緊縮政策。

丹麥央行降息前，歐洲央行 (ECB) 剛緊急推出 7500 億歐元購債計畫，希望能緩解疫情造成的市場恐慌。

全球央行降息潮或維持利率不變的情況下，丹麥是本週唯一升息的國家。(來源: Bloomberg)

由於丹麥央行採取克朗緊盯歐元的固定匯率政策，決策和歐洲央行緊密連動。丹麥自 2012 年實施負利率，至今仍是全球實施負利率時間最久的國家。

丹麥升息也令人回憶起十多年前，2008 年金融危機剛發生，丹麥曾升息支撐面臨流動性危機的克朗，但在遭遇歐債危機之後接連降息。

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