元大S&P原油正2逃過一劫 金管會拍板放寬ETF下市門檻

美股下跌、國際原油持續不振，元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 連續三天淨值低於 2 元，元大投信今 (19) 日公告，擬申請清算下市，不過，金管會下午火速拍板，放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，從近 3 個營業日的基金平均單位淨資產價值跌幅達 90%，放寬為近 30 個營業日，且增訂免下市彈性條款。

肺炎疫情在全球蔓延，原油大國產量喬不攏，造成國際油價連續崩跌，元大投信今天公告表示，元大 S&P 原油正 2 ETF 最近三個營業日（3/16、3/17、3/18）的基金平均單位淨資產價值為 1.99 元，已低於 2 元，依法近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

對於元大 S&P 原油正 2 公告將申請清算下市，金管會主委顧立雄先是於上午表示，考量近期市場波動，暫緩原油 ETF 清算下市。

金管會下午就火速發布最新函釋，將修改期貨信託基金管理辦法第 83 條第 2 項第 3 款規定，即日起放寬期貨信託基金的下市門檻，有關淨資產價值跌幅的認定標準，從近 3 個營業日放寬為近 30 個營業日。

適用基金條件包括一、不屬於指數股票型期貨信託基金者，最近 30 個營業日基金平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達 70% 時，或基金平均淨資產價值低於新台幣 2000 萬元者。

二、屬指數股票型期貨信託基金者，近 30 個營業日基金平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達 90% 時，或基金平均淨資產價值低於 2000 萬元者。

因應市場跌勢不止，同時也特別增訂免下市彈性條款，金管會表示，因國內外經濟金融情勢變化，導致基金淨資產價值發生重大波動的指數股票型期貨信託基金，得報金管會核准在一定期間不受前述原下市規定限制。