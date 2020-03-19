PCB廠邑昇擬明日起買回1500張庫藏股護盤

PCB 廠邑昇 (5291-TW) 今 (19) 日由董事會決議，明天起將在每股 30 元以下進場買回 1500 張庫藏股，這是繼柏承 (6141-TW) 後，第二家宣布買回庫藏股護盤的 PCB 業者。

邑昇去年完成現增，以少量多樣切入工業電腦、工控、車用、IoT 及醫療領域，最快今年可見效益。

邑昇去年營收 11.99 億元，毛利率 20.73%，年增 3.6 個百分點，為掛牌以來新高，稅後純益 6912 萬元，年增 75.4%，每股純益 2.04 元，毛利率走升原因在製程改善提高良率，且高毛利產品接單比重提升。邑昇並對去年盈餘每股擬配 1.2 元現金股利。

邑昇另一個重要業務在 LED 行動照明產品，專攻歐美運動休閒市場，產品涵蓋高流明及高安全性自行車燈，並研發符合歐規的 e-Bike 智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈。

邑昇台灣桃園 PCB 廠月產能約 15 萬平方呎，現已完成製程去瓶頸，並增設二次銅製程，提升製程能力，目前可生產 12 層板；今年前 2 月營收 1.69 億元，年減 8.65%。

邑昇今日股價下跌 1.35 元或 7.67%，收在 16.25 元，成交量放大為 574 張。