〈能源盤後〉全球鎖國封關 沙俄價格戰 原油摔至18年低點

週三 (18 日) 交易，因應各國持續封關防疫以及沙俄大打原油價格戰的背景，原油期貨價格重挫，WTI 原油創 2002 年以來最低收盤價。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「這前所未有，在 OPEC 增產後，我們供應過剩會達到史上最嚴重的地步。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6.58 美元或 24% 以上，收每桶 20.37 美元，觸及 2002 年 2 月 20 日以降最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.85 美元或 13% 以上，收每桶 24.88 美元，為 2003 年 5 月 8 日以來最低收盤價。

根據道瓊斯市場數據，經通膨調整後，近月紐約商品交易所（Nymex）WTI 原油期貨交易價格處於 1999 年 3 月以降最低水準左右。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「原油是迄今武漢肺炎疫情下受創最慘重的資產，WTI 原油和 Brent 原油自今年年初起迄今巨貶 60%，且如果疫情持續惡化，能源需求前景也可能更灰暗，原油還會擴大跌價。」

「沙烏地阿拉伯和俄國之間的激烈價格戰更加劇供應過剩的擔憂，無疑是火上添油，倘若局勢沒有任何變動，WTI 原油可能測試 20 美元。」

美政府已經示意支持一項 1 兆美元或以上的刺激方案，其中包括直接付款給個人，以及提供企業救助計畫。Fed 在週日緊急降息並追加刺激措施後，週二又宣布商業票據融資機制，旨在提供市場流動資金支撐，接著又推出一級交易商信貸機制 (PDCF)。

JBC Energy 分析師報告指出，「近期市場對需求的恐懼粉碎了大眾對財政刺激措施的盼望。歐盟證實旅遊限制，歐洲汽車和航空產業也在減產，這樣的局勢發展可能對石化產品生產商帶來更多麻煩。」

由於 OPEC 與 OPEC + 未能達成新減產協議，目前的生產協議將於本月底到期。Williams 表示，「除非 OPEC 妥協，否則價格可能會觸及 20 美元，甚至更低。但也不會因為低價，就推升需求量，必須等到全球經濟開始復甦，需求才會上升。」

EIA 週三公布庫存連續第八週上升後，原油價格擴大跌幅。

美國原油供應量上週 (3/13 止) 增加 200 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師原預期原油庫存增加 260 萬桶。API 週二估計原油庫存下降 42.1 萬桶。

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存下降 620 萬桶、蒸餾油庫存下降 290 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師原預期汽油庫存下降 380 萬桶、蒸餾油下降 320 萬桶。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下降 10.3%，收每加侖 63.77 美分，再創 2005 年以來最低收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 7.9%，收每加侖 95.42 美分，為 2016 年 1 月以來最低收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.2%，收每百萬 Btu 1.604 美元，觸及 1995 年以來最低收盤價。

根據 S&P Global Platts，分析師預期天然氣上週庫存下降 80 億立方英呎。