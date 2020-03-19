〈中美晶法說〉肺炎疫情影響下游電廠建置 4月客戶訂單可能遞延

中美晶 (5483-TW) 今 (19) 日召開法說，中美晶總經理徐秀蘭表示，電池、模組業務訂單目前沒有太大變化，但受到疫情影響，許多國家檢疫政策與邊境禁令，干擾人力與物流出貨，影響電廠建置，預期最快 4 月中，模組客戶可能出現拉貨遞延的情況；轉投資方面，台特化今年可望轉盈，兆遠虧損也將收斂。

徐秀蘭表示，目前中美晶太陽能電池主要市場為美國與台灣，台灣疫情相對穩定，訂單沒有太大變化，美國市場原先預期不會受影響，但目前看來情況越來越糟，5 月可能開始出現客戶拉貨推遲的情況。

模組業務方面，中美晶模組產能為德國 ALEO 廠，徐秀蘭指出，目前沒有客戶遞延或取消訂單，但近來疫情影響擴大，下游太陽能電廠建置恐趨緩，預計 4 月中旬或 4 月底，可能就會有客戶盼能遞延出貨，預期模組出貨調整的情況，可能較電池業務更明顯。

太陽能電廠部分，徐秀蘭表示，原先預期，今年全球太陽能裝置量將達 142GW(十億瓦)，較去年呈現雙位數成長，不過，受到疫情影響，許多國家檢疫政策與邊境禁令，嚴重干擾人力的供應與運輸，人力短缺與物流受限等因素，導致發貨與電廠建置遞延，但台灣市場相對未受影響，電廠建置仍順利進行中。

除太陽能事業，中美晶也持續布局其他半導體上游材料領域，轉投資持股 30.93% 的台特化，主要生產半導體用的特殊氣體矽乙烷及矽丙烷，可供晶圓代工 10 奈米以下高階製程所需，去年也獲台積電 (2330-TW) 認可優良供應商。

不過，受到折舊費用較高影響，台特化去年營運仍虧損，今年 1 月起現金流已轉正，但受肺炎疫情影響，客戶第 2 季起拉貨、認證速度恐趨緩，預期下半年營運可望回溫。目前也在發展更多特用新產品，因應半導體產業需求，前景可期。

至於另一家轉投資公司、中美晶持股 41.94% 的藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW)，徐秀蘭表示，今年兆遠將跨入砷化鎵晶圓加工領域，雖然營收貢獻可能不顯著，但虧損可望收斂。