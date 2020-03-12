〈房產〉住展風向球燈號連3個月亮藍燈 看屋來客數下滑

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020 年 2 月總分續落到 28.9 分，較 1 月 29.7 分減少 0.8 分，分數已連 5 個月下滑，對應燈號已連續 3 個月亮藍燈，風向球觀察指標中，來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等 5 項分數，則全都持平。

住展研發長何世昌表示，2 月風向球受到肺炎疫情影響下滑，但整體市況於 2 月下旬止跌走揚，顯示全台因疫情控制得宜，民眾購屋意願逐漸回升。

住展強調，2 月預售屋建案推案量約 300 餘億元，與 1 月水位相差不大，案量達 15 億元以上預售指標案，包括台北市 - 中山「中山松悅」、新北市 - 板橋「萬禧園」、新店「央泱長虹」與「將捷旅闊」、中和「寶亞南山公舘」、土城「大業鴻圖」、竹市 - 東區「寶台雙子星」與「寶睿博第」等建案。

同時，北台灣房市 2 月新釋出的成屋供給戶數，與 1 月大致相同，大約有 500 多戶左右，單一案量達 15 億以上的指標案則只有新北市五股的「春城韻」。

何世昌表示，雖然 2 月來人量減少幅度大，但成交量僅微幅萎縮，顯示目前願意出門看屋的消費者買房誠意度較高，多數建案成交反而上升。其次，2 月前 3 周市況表現較差，但最後一週適逢 228 連假，且拜疫情穩定之賜，當週來人量與成交量激增，已回到疫情發生前水準，整個 2 月房市市況呈現開低走高、倒吃甘蔗的狀況。

進一步分析，北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，北市除新開出的指標建案還有高人氣之外，各行政區建案 2 月單周平均來人組數多已跌至個位數。如此狀況比前一波房市低點 2016 年人氣還要。

住展指出，台北市受創最大原因，與台北市民對市場消息面比較敏感有關，至於新北、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。甚至，還有少部份地區幾乎未受影響，如龜山 A7 重劃區市場依舊活絡，並不乏有單周來人組數破百的建案，關鍵可能在於 CP 值較高有關。

何世昌認為，如 3 月國內疫情獲得穩定控制，利空可能鈍化，不排除風向球會反彈至黃藍燈。但即便如此，疫情已經蔓延且衝擊到全球主要經濟體，可能會因此拖累到台灣經濟，國內就業市場展望疲弱恐對房市不利，建議賣方應適度讓利以免夜長夢多。