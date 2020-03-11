〈房產〉聯上永康精忠二村都更案簽約 南市府估創10億元建設價值

台南市政府近年陸續與軍方合作，推動老舊眷村土地資產活化，永康區精忠二村都更案成功招商，由聯上實業 (4113-TW) 以總價約 16.26 億元標下，市長黃偉哲今 (11) 日主持簽約儀式，並表示全案可興建約 110 戶社會住宅，為台南創造約 10 億元的建設價值。

精忠二村眷村基地位於台南市東區與永康區交界處，面積約 5623 坪，周邊學區林立，有成功大學、南台科大等，另基地東側鄰近大灣交流道，西鄰中華路，未來還有台南副都心先進運輸環狀線的規劃，交通路網便利，周邊商業與開發行為活絡，毗鄰南紡購物中心、平實營區、永康科工區、創意設計園區等。

深耕南部市場的上櫃公司聯上，2 月底公告以總價 16 億 2573 萬元，標得精忠二村眷改土地活化利用案，每坪得標價約 29 萬元，預計最快 1 年後規劃逾千戶大樓，總銷上看百億元。聯上指出，受晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 投資南科廠上兆元效應帶動，台南房市近來愈趨熱絡，尤其是大東區勢不可擋。

黃偉哲表示，從過去的仁德、二空到現在精忠二村，市府將持續推動公私協力合作的模式，一方面提供社會住宅解決部分市民居住問題，另一方面解決公共設施用地取得不易，並協商建築師設計太陽能屋頂等綠建築，打造綠色公宅，為緊鄰的商業區能源需求增加資源。

都發局指出，本件都更案開發範圍內公共設施用地比例從 6% 大幅增至 23%，以提升整體環境品質，除了可為國防部閒置土地增加價值，並透過容積獎勵方式，為台南市民取得並完成約 0.56 公頃公共設施用地開闢，包含道路與停車場等，市值約 2.2 億元；2021 年建築開工後 3 年內取得社會住宅約 110 戶，市值約 7.8 億元，全案預計 6 年內完成開發。