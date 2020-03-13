〈房產〉全台都會區329房市推案量 台南年增2.25倍最耀眼

肺炎疫情席捲全球，為房市投下不確定因素，也影響 329 檔期案量，市調機構統計，今年 329 檔期六都加新竹推案量約達 4700 億元，較去年同期衰退近兩成；觀察各縣市推案狀況，北部推案量均下滑，其中台南受惠區域造鎮案加持，整體案量翻漲 2.25 倍。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，今年 329 檔期受到疫情「黑天鵝」影響，各縣市反應大不同，首善之都北市整體推案同期相比略減 4%，這次推案集中在信義區精華地段，像是「宏築信義」、「信松廣場」指標案進場，就是想趁此波台商「滯台潮」，抓緊高階族群置產需求。去年 329 推案破千億的新北市，今年卻是疫情重災區，量縮最多下滑 44% 幾乎腰斬，主要是疫情爆發以來，案場來人減少，影響建商代銷此時進場信心，本檔期就有許多重劃區指標案決定延後進場。

不過新店央北重劃區在這波疫情之下，反倒有潤泰、長虹及大陸建設等知名上市建商，主要是因對於本身建商品牌及產品規劃有信心，勇於進場，另外在汐止區則是有北部知名建商白天鵝建設推出百億建案「未來樹」，近 5 千坪開發基地及破千戶量體，規劃 19-37 坪，是該區少見的造鎮案，有一定矚目度。

桃園市今年整體案量下降，主要是舊市區及小檜溪重劃區等區內指標案避開疫情暫緩進場，因此略縮近 3 成，所幸龜山 A7 重劃區量能依舊，捷運站旁 2 字頭行情，主攻首購市場剛性需求，市場信心度強勁，今年指標推案多是系列推案，像是近捷運 A7 站、總銷近百億元的「金捷市」二期「鴻築捷市達」以及「樂捷市」二期「鴻典」，都盼延續上一期推案熱度。

北台灣推案量唯一成長的新竹縣市，增漲兩成，歸功於重劃區案量，新竹市東區介壽段市地重劃案，萬坪造鎮規模鄰近竹科，首案「寶睿博第」靠著園區客在地買盤銷況已六成，接著 329 檔期，富宇、昌禾建商都緊接進場，產品規劃以 3~4 房為主力，瞄準當地首換族群；竹北市這次則是集中在高鐵特區推案，除了在地建商豐邑機構外，台中建商惠宇建設也北上插旗，看好該區發展。

六都之中唯一突破千億元案量的台中，今年與去年同期相比，小幅成長 8%，不受疫情影響，推案熱區除了集中在今年底即將通車的捷運綠線沿線及北屯機捷特區外，豪宅產品也不畏疫情勇敢進場，在地豪宅建商寶輝、聯聚今年檔期在七期重劃區推案，少有的精華地段，且兩案均為預售階段就進場試水溫可見信心十足。

整體案量成長超過 2 倍台南市，主要是市場相對穩定，看屋人潮並未受影響，建商推案信心足夠，本次檔期不少 300 戶以上量體個案進場，像是遠雄建設就在北區推出「遠雄北府苑」以及在地建商泰嘉建設在安南區推「水律川」均規劃 2-4 房，積極搶灘當地自住剛性買盤。

今年 329 推案量體成長破 4 成的高雄市，同樣疫情未對房市有太大影響，今年在各區都有大量體個案，且多為知名品牌建商，像是京城建設在三多商圈推出「世界心」2~3 房產品，首購熱區楠梓區則是太子建設推出總銷 60 億元的「太子城」，成屋銷售且鄰近楠梓國中小學，因為品牌加持開價逼近 2 字頭，考驗當地購屋客接受度。