〈房產〉雙北去年中古屋交易熱區 內湖、中和勇奪買氣王

雙北市高房價，讓許多想購買新屋的民眾縮手，轉而尋找地段佳的中古屋。永慶房屋根據實價登錄統計，2019 年雙北屋齡 5 年以上的中古屋交易量，台北市由內湖區拔得頭籌，新北市則是中和區買氣最旺。

根據統計，台北市中古屋交易量最熱絡前三名分別為內湖區、中山區、文山區，占整體交易比重 14%、13.7%、10.5%。其中，內湖區電梯大樓平均單價每坪約 56.3 萬元，公寓平均單價則落在 43.1 萬元。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，內湖區坐擁內湖科技園區，近來各企業總部、百貨商場相繼進駐，穩定成長的就業人口支撐房市，尤其在捷運開通後，交通便捷度大大提升，加上區域內綠覆率高及擁有知名學區，區內機能齊備，是購屋族下手主因。

謝志傑指出，中山區位處市中心，房價卻相對實惠，且商品選擇多元，區內商業機能發達及擁有便捷的交通路網，為想居住於蛋黃區民眾的購屋首選。電梯大樓平均單價落在 64 萬元；公寓平均單價約 54.5 萬元。

以新北市中古屋交易量來看，中和區勇奪冠軍，占整體交易量 11.1%，電梯大樓平均單價為 39.4 萬元，公寓平均單價為 31.8 萬元。

謝志傑分析，中和生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如 Costco、特力屋、家樂福及大型百貨環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。

新莊區交易量居次，謝志傑表示，新莊受惠於機場捷運、三環三線的雙捷運優勢，大幅提升交通機能，3 月也將迎來結合購物中心、影城的宏匯廣場。新莊區電梯大樓平均單價為 32 萬元；公寓平均單價為 26.9 萬元。

謝志傑補充，從雙北中古屋交易量來看，民眾普遍較青睞大樓型物件，但若想入住精華區卻預算有限，不妨考量先從公寓類型入手，平均單價約便宜大樓二至三成，且土地持分較高、公設比低，用相對便宜的房價，可享受到相同的生活機能。