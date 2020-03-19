經濟即將步入衰退之際 利率上升是個不祥預兆

聯準會 (Fed) 的寬鬆火力全開，但利率仍在上升，這是在經濟看來即將急劇放緩時的一個令人不安的訊號。

金融市場繼續劇烈波動，道瓊指數週三 (18 日) 再跌 6.2%。油價暴跌 24%，銅下跌約 7%。信貸市場繼續表現不佳，向來穩定的避險國債市場激烈動盪。

在經濟不振時期，與價格相反的債券殖利率通常會下降。利率上升可能會增加企業和個人各種貸款的借貸成本。信貸和利率市場也是 Fed 刺激計劃的直接目標。

MUFG Union Bank 首席財務經濟學家 Chris Rupkey 說，「當然，殖利率走勢與 Fed 的意願背道而馳。Fed 一直試圖將殖利率輪線像聯邦基金一樣降低至零，但根本無效。」

美國財政部長 Steven Mnuchin 表示，隨著 Fed 以貨幣政策對抗信貸緊縮，白宮正在推動一項總計達 1.2 兆美元的大規模財政刺激計劃，以幫助經濟和個人。

Rupkey 說，「市場正反映出人們對這些計劃支出的擔憂，政府赤字已達 1 兆美元。今年還有誰能為另外的 1 兆美元融資？」

全球各國政府都在增加支出以抗擊新冠病毒的經濟影響，這意味著更多的債務和更高的利率。

策略師們認為，Fed 要做的事更多，可能需要新的計劃來應對國債市場的流動性不足。總體而言，Fed 正試圖修復信貸市場並使它們正常運行，但光是指標 10 年期美國國債就表現糟糕，尤其是週二 (17 日) 的走勢。10 年期備受關注，是因為它影響著包括房屋抵押貸款在內的眾多貸款利率。

富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 說：「週二走勢是 Volcker 時代以來 10 年期波動最大的一天。」「它從 0.72% 低點升至 1.09%，再以 1.08% 收盤，波動性無處不在。美國股票與債券之間的相關性出現扭曲。」10 年期國債殖利率週三一度升至 1.25%，而低點不到 1%，收報 1.20%。

10 年期美債殖利率走勢

Schumacher 說，「近日基本上沒有一個真正有效的避風港。不能倚賴黃金，也不能靠國債。」「很明顯，全球中央銀行正在做它們必須做的事情。關鍵就是財政刺激措施。」

Fed 一直在積極規劃，並在週日 (15 日) 將聯邦基金目標利率範圍調降至 0% 至 0.25%。它也一再增加附買回市場的流動性，增加商業票據融資，並表示將購買 5000 億美元的美國國債。它還開通了與其他中央銀行的互換額度，以增加美元的可利用性。

隨著 Fed 的行動，政府和企業已採取行動防止病毒傳播，這些行動對經濟造成的損失越來越大。

Rupkey 表示：「我們記下每個產業採取的步驟。」「第 2 季 GDP 可能出現 8% 的負成長。在 1980 年代初期，當卡特總統 (Jimmy Carter) 告訴美國人放棄信用卡時，GDP 下降了 8%。然後是雷曼兄弟事件，2008 年第 4 季下降 8.4%。」

當前的經濟下跌，可能是短暫而迅速的。他說，餐飲業受到的打擊很大，光是單一產業就可能流失 500 萬至 700 萬個工作崗位。

Rupkey 表示，他預計美國國債殖利率最終將回落，「我認為它們不會繼續上漲。市場無法讓它保持穩定，價格只是上下波動，您不會想將市場保持在任何特定一天的價格。不妨一週後再來回顧。」他認為 10 年期殖利率「的合理價位約在 0.75%」。

促使國債殖利率上升的另一個問題是急於籌集現金。摩根士丹利投資管理公司固定收益投資組合經理人 Jim Caron 說，「人們急著籌集現金。我想說的是，就流動性而言就是能賣什麼就賣什麼來籌集現金，因為現金為王，因此在國債市場上造成大幅波動。」