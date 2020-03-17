印度Q2到期外幣債創新高 盧比偏在此時弱到爆

印度盧比上周創下歷史新低，儘管週二 (17 日) 反彈，但三月以來，跌幅仍有 2.5%，屋漏偏逢連夜雨的是，印度第二季將到期的外幣債券 75 億美元創新高，使得印度企業償債的負擔更加沈重。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情快速蔓延，引爆全球資產價格崩跌，投資者不得不為全球經濟衰退和企業違約率的上升做好準備。

在盧比信貸市場緊縮的情況下，印度企業更加轉向發行外幣債，預計今年四到六月，印度借款人須償還海外債券和貸款金額高達 75 億美元，為史上新高。

印度企業第二季到期的外幣債 7.5 億美元創新高。(圖：AFP)

風險諮詢公司 QuantArt Market Solutions 的數據顯示，印度企業僅對沖其未償還離岸債務的 30-40%，全球需求下降將損害企業現金流，尤其在有限的貨幣對沖下，盧比貶值就意味著企業償債的負擔將會增加。

2018 年底，印度央行放寬當地企業以外幣舉債的避險要求，助長印度企業大舉發行離岸債券，創下歷史新高紀錄，如今面對巨額外幣債務即將到期，盧比卻貶值至歷史低檔區，更加不利於印度企業償債。

QuantArt 董事 Srinivas Puni 表示，過去三個季度中，印度盧比兌美元表現持穩，使得外幣應付帳款對沖應付裕如，但面對今年到期將償還的巨額債務，又遭逢盧比大貶，印度企業資金恐怕將更加緊俏。

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