交易員確診 NYSE宣布暫時關閉交易大廳 下週一試行電子交易

美國紐約證交所 (NYSE) 宣布，由於有數名交易員確診感染武漢肺炎，將暫時關閉交易大廳，轉為全面電子交易。

NYSE 週三 (18 日) 透過聲明表示，全電子交易將於下週一 (23 日) 開始。NYSE 股票的交易大廳、紐約的 NYSE 美國選擇權交易大廳、舊金山的 NYSE Arca 選擇權交易大廳都關閉。

NYSE 總裁 Stacey Cunningham 向 CNBC 表示，有數名 NYSE 交易大廳的交易員接受新型冠狀病毒檢測的結果為陽性。NYSE 本週一起為員工進行檢測並監控進入人員，先前也採取預防措施，將交易大廳的交易員和自家公司員工分開，並避免大型集會，以降低感染風險。

肺炎疫情讓華爾街面臨前所未見的動盪，美股本週兩度熔斷，交易一度暫停。道瓊工業指數週三收盤摜破 2 萬點，是 2017 年 2 月以來首次低於這個整數關卡，標普 500 指數從 2 月高點回跌近 30%。

美國芝加哥商業交易所（CME）上週五 (13 日) 收盤後關閉芝加哥交易大廳，市場繼續採電子方式交易，是美國第一個因疫情關閉交易大廳的主要交易所。倫敦金屬交易所（LME）已暫時關閉交易大廳，改採電子系統交易。

NYSE 上回關閉交易大廳是在 2012 年，當年珊迪颶風襲擊美國引發水患。