金融市場動盪和全球股市大跌 背後元凶之一是失序升值的美元

美元兌全球各主要貨幣週三 (18 日) 繼續飆升，凸顯出全球因股市大跌和金融市場巨幅波動而競逐流動性的趨勢。

ING 全球市場負責人 Chris Turner 表示，「如果現金為王，那麼目前美元現鈔就是全球主宰。」而這並不是個目前會受歡迎的發展。

兌一籃子 6 大競爭貨幣的 ICE 美元指數升值 1.4% 報 100.47，觸 3 年新高。同時，貿易加權的美元也創下新紀錄。Turner 表示，美元兌英鎊匯率上漲 4%，將英鎊推至 1985 年以來的最低水平，重返 2016 年閃電崩盤的水準；而美元兌挪威克朗上漲 7%，Turner 說根本就是「失序」。

美元升值加劇了對全球信貸緊縮的擔憂，這反過來又推動股票和其他資產的廣泛拋售，甚至黃金和美國國債等傳統避險港也面臨壓力。這反過來又增加了對美元的需求，造成惡性循環。

美股週三再次大跌，道瓊工業平均指數下跌 6.30% 為 2017 年初以來首次收盤跌破 20000 點，較上月創下的歷史收盤高點下跌 32.3%。標普 500 指數下跌 5.18%，較 2 月 19 日的收盤高點下跌 29%。

Turner 說：「很明顯，如果現在有個貨幣會引發問題，並且加劇全球資產市場的拋售，肯定就是美元。」

美元上漲會收緊美國和國際美元借款人的財務狀況，其償還貸款的成本在增加，同時也加劇了人們對全球經濟形勢的擔憂。的確，Jefferies 全球股票策略主管 Christopher Wood 表示，美元上漲是一系列通縮市場訊號中最不利的一環。

他指出，「美元堅挺表明去槓桿壓力不斷上升，而且自全球金融危機以來，全球美元債務總額顯然已顯著增加。根據國際清算銀行 (BIS) 的數據，向美國以外非銀行借款人提供的美元信貸總額，已從 2008 年底的 5.8 兆美元增加到 2019 年第 3 季末的 12.1 兆美元。」

交易員和經濟學家表示，美元上漲反映出全球投資人在退出全球金融市場槓桿部位的同時，對美元的強烈需求。這就是為什麼聯準會 (Fed) 在週日 (15 日) 緊急寬鬆措施計劃中，還與其他 5 家央行共同採取行動，降低金融危機期間實行的全球美元掉期利率。

高盛分析師 Zach Pandl 在週二 (17 日) 的報告中總結了一些全球美元需求的背後動因，指出國際投資人持有的美國資產往往比美國國內投資人持有的國際資產要多，「這種失衡現象可能對貨幣市場產生影響。例如，許多非美國投資人在外匯對沖的基礎上擁有美國股票。當股票市值下降時，造成對沖部位過大，因此在降低對沖部位時就會導致美元買盤。」