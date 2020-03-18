歐洲銀行獲1300億美元資金 助緩解美元融資壓力

在獲取聯準會 (Fed) 的 1300 億美元資金後，歐洲各國央行開始支持美元流動性，以因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情為全球金融市場帶來的融資壓力。

歐元區金融機構與企業借入了歐洲央行 (ECB) 協調運作的 1120 億美元，為 2008 年金融危機以來規模最大的美元換匯操作。

英國借款單位自英格蘭銀行獲得 155 億美元資金，瑞士機構也獲得 26 億美元，各個銀行分別以 0.38% 和 0.45% 利率額外進行 84 天期和 7 天期的美元標售。

(圖：Bloomberg)

為滿足全球各地金融機構、企業在疫情爆發期間對美元的強勁需求，上週末 Fed 聯合歐洲、瑞士、英國、日本以及加拿大五國央行，降低美元換匯成本並擴大美元標售，確保美國在各地市場的流動性，以幫助應對疫情衝擊。

六個主要央行上週發布共同聲明，同意將美元換匯協議定價調降 25 個基點。

這稍微緩解了美元的成本壓力，週二 (17 日) 歐元美元的換匯成本自 2011 年以來的最高水平回落，美元成本走低。

歐元美元 3 個月期跨貨幣基礎換匯 (圖：Bloomberg)

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上週大漲 2.9%，創下金融危機以來最大單週漲勢，顯見近期美元需求相當龐大。美元指數今 (17) 日一度相當接近 100 大關，為 2017 年 4 月以來最高水平。

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