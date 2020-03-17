〈紐約匯市〉Fed激進降息 美元重挫面臨拋售 日圓走揚

週一 (16 日) 美元指數下滑 0.81% 至 98.102，由於聯準會 (Fed) 週日 (15 日) 意外降息四碼，緊急將利率調降趨近於 0，激進舉措重擊了美元，脫離了日內高點，市場恐慌賣壓美元，美債殖利率持續下跌，投資人紛紛尋求避險資產，日圓兌美元匯率週一上漲了 2%，一度觸及 105.7；美元兌日圓於早盤時段下跌 1.3% 至 106.56，。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

Fed 週一 (16 日) 緊急將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，並承諾擴大量化寬鬆計畫 (QE) 達 7000 億美元，為緩解受疫情影響的經濟，紐西蘭、南韓、越南、沙烏地阿拉伯等國家央行隨後跟進 Fed 降息步伐。

紐約 Fed 分行週一再度擴大隔夜回購力道，表示將實施第二度隔夜附買回協議 (overnight repo) 操作，額度高達 5000 億美元，以確保儲備供應充足，並支持短期美元融資市場的穩定運行。

這是繼上週四起紐約 Fed 連日操作，挹注總額 1.5 兆美元隔夜附買回操作後，又一重大刺激舉措。日本央行與歐洲央行 (ECB) 等，也都跟隨著 Feb 腳步，表態在市場上供應充分的美元資金。

儘管如此，週一 (16 日) 美股開盤依舊暴跌，標普 500 更觸發本月第三次熔斷機制，顯示市場未反映 Fed 早前的救市行動。過去兩週，全球股市跌幅超過 20%，創下有史以來最激烈的跌幅之一。

MUFG 分析師表示，央行出手的確可以減少貨幣波動性，但外匯最關鍵因素還是在於武漢肺炎 (COVID-19) 全球染疫程度。

上週美元共飆升了 2.9%，大摩分析師認為，全球各大金融市場正處於觸底反彈階段，投資人應增加風險資產，把握時機拋售美元。他們預估，在 Fed 的政策刺激下，美元將進一步走弱，甚至突破 95.00 水平。

週一歐元兌美元上漲 0.04%，交易在 1.1180，稍早觸及 1.124 美元，分析師建議在 1.16 水平買入歐元；而英鎊兌美元報 1.2266，上漲 0.01%，一度跌至 1.2250，為十月以來最低水平。英鎊試圖於週一交易時段反彈，但回吐漲幅僅略高於 1.24 水平。

為了減輕疫情對於經濟的損害，加拿大央行也跟進 Fed 腳步，一個月內二度降息，於上週五 (13 日) 意外宣佈緊急降息 2 碼至 0.75%，此外加拿大政府及央行已釋出 3000 億加幣以支持銀行放貸能力。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 表示：「顯然各國央行都已經因應疫情採取了行動，但仍無法阻止經濟承受重大打擊，為阻止病毒散播而實施的封城，可能進一步導致經濟活動放緩」

離岸人民幣兌美元漲 0.1% 至 7.0206 元。

紐幣和澳幣週一下跌了 0.3%，但脫離了當日低點。紐西蘭央行將利率下調了 75 個基點，至歷史新低紀錄 0.25%。澳洲央行向銀行體系注資約 59 億澳幣 (約 36.3 億美元)。

美元兌瑞郎微幅回彈至 0.9473，略低於上週五收盤交易水平，受到全球央行降息救市影響，瑞郎一度觸底至 0.9390。花旗分析師解釋，瑞郎的避險地位有助於維持其兌歐元和美元的強勢。

花旗預測，只要歐洲央行維持不降息，瑞士央行也將按兵不動。

截至週二 (17 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 98.102。-0.81

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1180 美元。-0.04%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2266 美元。+0.01%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6101 美元。-0.26%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4003 加幣。-0.09%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.92 日圓。+0.07%