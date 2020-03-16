〈Fed降息+QE〉Fed祭2008年金融海嘯非常做法 對病毒恐慌能有多大成效？

美國聯準會 (Fed) 週日 (15 日) 緊急降息 4 碼至 0-0.25%、啟動量化寬鬆 (QE)，並聯合其他五國主要央行支撐美元流動性，釋出龐大彈藥對抗武漢肺炎帶來的經濟影響。但市場看來不領情，對於 Fed 以當年因應金融信用恐慌的方法，拿來對付傳染病大流行引發的恐慌能有多少成效，顯然心存疑慮。

華爾街日報報導，Fed 本月二度在非例行會議採取行動，將聯邦資金利率調降至接近零、並購買 7000 億美元資產，無疑是為了阻止貨幣市場進一步動盪。以此防止股債市波動導致各機構面臨流動性問題，作法不無無道理，在高收益債和地方市政債利差持續擴大下，Fed 等於是提前一步採取行動，避免機構崩潰引發更大的金融恐慌，是謹慎考量後的明智做法。

Fed 救市措施最好的決策是擴大流動性的規定。這包括 Fed 聯合其他五個主要央行強化美元互換機制，將常備美元流動性互換安排利率調降 25 個基點，以鼓勵銀行使用這個工具，紓解市場上對美元迫切的需求。

Fed 也宣布擴大貼現窗口使用管道，鼓勵壓力沉重的銀行使用這項機制，內容包括讓銀行由貼現窗口借款至多 90 天，以及把使用貼現窗口的「罰款利率」(緊急貸款利率) 調降 125 個基點至 0.25% ，這幾乎等於沒有罰款。

Fed 也鼓勵銀行「使用他們的資本和流動性緩衝」借款給客戶，基本上等於是 Fed 發布聲明，放行銀行無須謹守 2008 年金融危機後實施的資本和流動性資產標準。這假設銀行如今資本充足，降低相關標準幾週或幾個月的時間不會引發更大問題。

相較之下，Fed 調降聯邦資金利率 100 個基點至 0-0.25% 的決定，卻沒有上述措施來得管用。原因在於資金已經更低廉，不是阻礙投資或借貸的因素；真正的問題是病毒造成的不確定性、美國商業和日常生活會因此中斷多久，以及隨之而來的經濟衝擊有多大。

Fed 重啟 QE 計畫也有類似問題。Fed 恢復收購公債和抵押貸款證券，目的是讓投資人尋求收益較高的風險資產 ---- 尤其是股票，以提高資產價格。這麼做的危險在於 QE 一旦展開就很難收回，Fed 和歐洲央行 (ECB) 都是如此。

華爾街日報指出，更大的問題在於，Fed 祭出如同 2008 年那樣的龐大彈藥，是否可以解決實體經濟前景黯淡而在美國企業界引發的流動性恐慌。投資人對零售、能源、航空等產業的擔憂，遠遠超過銀行業。市場前路顛簸不平，投資人最好坐穩了。