肺炎疫情襲擊 中國仍不敢停下半導體發展

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，確診人數持續增加，湖北省成重災區，多地實施封城、封閉式管理等措施，以遏止疫情蔓延。但是，在當地和中央政府的支持下，位在疫情爆發點武漢的長江存儲技術有限公司 (Yangtze Memory Technologies) 仍保持開放狀態，能持續運貨將製成品從省外運到上海的配送中心，甚至持續招募新的人力，顯現出中國當局對發展自家晶片業的堅持。

隨著高科技產業日益陷入地緣政治緊張局勢的波及，中國當局迫切期望能從對美國進口的依賴中解脫，並與主導市場的美國、南韓和台灣企業競爭，中國政府已經向晶片業投入了數十億美元，創造出新興的繁榮期，即便是疫情爆發也無法阻擋。

新加坡國立大學商學院高級研究員 Alex Capri 表示：「中國對美國和外國技術的依賴不僅是國家安全的問題。更嚴重阻礙了中國共產黨作為崛起強國的地緣政治野心，因為幾乎所有硬實力和軟實力都將取決於技術上的能力。中國正在發展、促進和保護自本國半導體產業，大規模產業政策倡議正在實施。這不僅與市占率有關，更是科技的民族主義在起作用。」

中國政府長期以來抱有建立能與美國競爭的獨立技術供應鏈的雄心。記憶體晶片位居重要地位，諸如 NAND 快閃記憶體晶片之類的零組件在智慧型手機、電腦以及物聯網設備中無處不在。如今，全球 6 家公司佔據了近 100% 的市場，包含三星電子、Kioxia、SK 海力士、西部數據、美光和英特爾，都不是來自中國，意味著要在全球競爭，中國的華為、中興通訊、小米、阿里巴巴等科技大廠都依賴進口技術。

在 2014 年，中國當局宣布了中國大陸國家積體電路產業投資基金 (大基金)，規模達 1387 億元人民幣 (198 億美元)，為國內半導體產業注入了種子，目標是到 2020 年晶片內需市場自製率要達 40%，2025 年至 70%。

長江存儲是該計劃中最引人注目的項目之一，總投資額達 240 億美元，目前擁有約 6000 名員工，位在武漢東部廠區面積超過 160 個足球場，該公司也正在建設一個巨大的記憶體晶片工廠，預期建成後每月可以生產 300,000 片，相當於 NAND 快閃記憶體經片全球產量的 20% 以上。如此，它將超越 SK 海力士、美光和英特爾。

中國對晶片生產設備的購買持續上升 (圖片：nikkei)

隨者武漢肺炎疫情的爆發，市場擔憂產業將受到衝擊，不過，一名晶片業高管表示：「我們不擔心像長江存儲這樣的頂級晶片項目。但是很可能會因疫情合併一些規模較小的項目。」

先前，中國國家主席習近平在武漢訪問期間表示：「疫情將給湖北帶來短期的經濟和社會影響，但從長遠來看，並不會影響經濟的積極基本面。中央和國家機構應繼續加強對湖北的支持，幫助該省解決困難，以便盡快恢復正常。」

有消息人士指出，在習近平參訪後，長江存儲立即設定了一個目標，即到本月底使大部分員工恢復工作，不管武漢是否已正式重新開放。該公司還提供每人兩次武漢肺炎的測試，以確保返回的員工健康，並大大縮短員工的隔離期，並鼓勵他們早日返工。 「這是戰略性產業，因此一切發展都比其他產業要快。」消息人士說道。