Fed降息4碼 離岸人民幣升值約200基點破7關口

聯準會 (Fed) 再度意外大幅降息 4 碼，利率重回金融海嘯時期接近零的水準，此外，美股期貨在亞洲交易時段回穩，一度大漲觸發熔斷機制，市場恐慌情緒暫時好轉，帶動週二 (17 日) 離岸人民幣匯率一口氣升破 7 字頭，來到 1 美元兌 6.9945 人民幣，升值近 200 基點。

中國人行 (PBoC) 週二 (17 日) 公布人民幣中間價報 7.0094，意外反向調貶 76 點。

由於中國人行意外調貶後，人民幣升勢暫歇，再加上美股期貨回跌，截至上午 09:50 止，離岸人民幣暫時回到 7 字頭之上，暫報 1 美元兌 7.0001 人民幣，升值 119 基點，升幅 0.17%。

資料來源: 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.9923 人民幣，小升 29 基點，升幅 0.04%。在岸與離岸人民幣保持一定幅度的價差，反映出外資對於人民幣看法仍較觀望。

資料來源: 在岸人民幣日線走勢

聯準會近兩週的降息舉動，使得市場不斷傳出，人民幣將成為避險貨幣。彭博報導，隨著主要央行競相將利率下調至接近零利率的臨界點，而人民幣反而正成為一種高收益避險貨幣。

聯準會和中國人行近期對利率均推出新一波政策，以對抗肺炎疫情所引發的經濟下滑風險，但兩者政策的深度有明顯差異，造就了持有人民幣資產的利多。

中國交通銀行認為，與其他國家相比，中國肺炎疫情較早發生，也較早受到控制。同時，中國復工復產增溫，經濟有機會慢慢回升，這有利於人民幣走勢。

此外在全球金融市場大幅波動下，中國金融市場相對穩定，而中美利差也保持在歷史高點，這可望吸引資金流入。但中國交通銀行也強調，人民幣不會保持直線走升的趨勢，會在震盪中上揚。

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