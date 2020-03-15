〈分析〉中國復工進度如何？可能已接近常態

隨著中國肺炎疫情減輕，中國除湖北省外，各地均積極進行復工，中國商務部在 3 月 12 日的線上記者會中表示，中國已有 19 個地區復工率達 100%，而且大部份是集中在沿海一帶的重要生產地。

(資料來源: 中國海通證) 截至 3 月 9 日止中國各省政府公布數據

除了近六成的中國省份復工率達 90% 以上外，一線城市北、上、廣、深日常重要道路的交通堵塞情況來看，這四大城市已恢復至去年同期約 87%，反映主要核心城市的經濟活動正在好轉中。雖然捷運的客流量只有去年同期的 32%，但這與避免大規模群眾在封閉空間內聚集有一定的關係。

(資料來源: wind), 北京交通堵塞指數, X 軸以除夕為比較基點

(資料來源: wind), 上海交通堵塞指數, X 軸以除夕為比較基點

此外，中國生產活動陸續恢復從電力使用上也可看出，以農曆春節為基準，中國六大發電集團在春節後第 6 周發電耗煤年跌幅持續縮小，這主要反映鋼鐵、地產、基建等等主要產業開始陸續復工，中國生產恢復所致。

(資料來源: wind)2014～2020 年春節前後各周發電耗煤 YOY(%)

隨著中國復工進度增溫，中國生產情況改善，上周中國鋼材生產量年減幅已有所縮小，呈現出現底部反彈的跡象，且上周中國各鋼廠的高爐開工率繼續回升。不過，需求面依然偏弱，而供給面的增加，意味短期鋼價走勢仍有下滑壓力。

(資料來源: wind) Mysteel 統計中國主要鋼廠鋼材產量 YOY(%)

至於在地產業方面，其銷售情況也有所恢復，3 月上旬中國主要 35 個城市房市銷售量已較 1～2 月份回溫，其中，三、四線城市跌幅已明顯縮小，而一、二線大城則只略為回溫。房市有起色，使得上周中國前十大城市房市庫存 / 銷售比走跌，但仍處於 16 年以來同期新高。

(資料來源: wind) 中國主要 35 城市月度銷售量 YOY(%)

但車市則是仍受到疫情衝擊，汽車生產和銷售均陷入停滯。乘聯會公布 1～2 月份的小客車產量、銷售量成長雙雙下滑。而進入到 3 月份的前 8 天小客車批發、零售年減幅仍在擴大。

需求低迷使經銷商庫存壓力大增，2 月份汽車經銷商庫存係數跳升，並創下 12 年新高。

至於水泥報價則持續走低，但需求方面，3 月初，市場需求慢慢呈現恢復的態勢，目前水泥廠出貨量與前一個月相比上漲 10%～20%。此外，因為上游庫存仍高，為刺激下游客戶增加訂單，部分地區水泥價格有所調降。以地區價格來看，華東、中南地區水泥價格下跌，西南地區則大致平穩。

(資料來源: wind)

雖然以中國復工程度，除湖北省外及偏遠地區來看，大部份都已步入常軌，特別是中國主要經濟重鎮都有接近 100% 的復工率。不過，接下來要關注的是產能利率用何時能回到正常水準，因為產能恢復需要物流、人工、原材等要素相配合，而這更能反應中國經濟何時能回到正常。

另一個重要的是，歐美疫情的變化，以現階段來看歐美疫情仍未受控，未來新增確診數還是會持續上升。而歐美紛紛發布「緊急狀態」、「封國」、「封州」的情況可能持續擴大，這將嚴重衝擊商品需求。

即使中國最後能在短期間內回到正常生產的狀態，但來自需求端的衝擊，將成為中國復工復產後最大的風險來源。

在這情況下，中國內需市場或許是能考量的投資方向，如基建、新基建、民生必需品等。而全球口罩極度匱乏，未來歐美肺炎疫情若不幸爆發，而全民皆需戴口罩之下，只要中國自用充足，並開放出口，中國口罩製造商或許是個不錯的考量點。