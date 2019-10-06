紫光國微、長江存儲進軍記憶體市場 暫無意整合

紫光集團旗下兩大半導體子公司紫光國微及長江存儲均在記憶體產業有所發展，不時傳出兩家公司將進行整合的聲音。對此，紫光國微對外表示目前沒有與長江存儲合併的計畫。

紫光國微表示，長江存儲設立時，為避免潛在的同業競爭，紫光集團承諾，在紫光國微未來規劃切入記憶體晶片製造業務時，有權對長江存儲進行產業整合。

而長江存儲正式量產 Xtacking 架構 64 層 3D NAND，以滿足固態硬碟、嵌入式記憶體等主流市場應用需求，並預計明年產能提升至每月 6 萬片，並量產 128 層。

此外，紫光國微目前則具有 DRAM 研發實力，DDR4 記憶體晶片及模組正在開發，計畫明年推向市場。

(圖片: AFP)

看好 5G 與手機需求帶動記憶體需求升溫，加上中國記憶體國產化的機遇，紫光集團近期積極拓展 DRAM 產業。

今年 7 月份宣布籌組 DRAM 事業群，在人事方面進行大動作布局，委任刁石京擔當紫光國微董事長、紫光展銳執行董事長、長江存儲執行董事，及紫光集團 DRAM 事業群董事長。

同時，延攬前華亞科董事長高啟全擔任長江存儲執行董事及代行董事長，將全面強化中國 DRAM 自有供應鏈發展。

目前中國記憶體產業的發展，DRAM 部份主要有合肥長鑫與晉華集成二家，但後者因遭受美國禁令影響，已處於停擺狀態。至於 NAND Flash 則以長江存儲為主力。

但長期以來，記憶體產業技術及專利被三星、美光、SK 海力士所壟斷，中國記憶體產業離全面性的崛起仍有一段距離，且設備機台也控制在歐美大廠手中，在美國針對中國廠商大打「科技牌」之下，恐影響中國記憶體廠進展腳步。

