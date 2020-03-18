iOS 14程式碼洩密！iPhone 12 Pro將搭載四鏡頭模組？

據外媒報導，根據蘋果 (AAPL-US) 內部程式碼透露的情報顯示，今年秋季將推出的新一代旗艦機 iPhone 12 的相機鏡頭組合中，將會多增加一顆飛時測距 (ToF) 的 3D 相機鏡頭。

蘋果新機鏡頭組合曝光 (圖片：phonearena)

據了解，iOS 14 程式碼中透露出一款新 iPhone，代號為「d5x」，而先前 iPhone 11 系列的內部代號為「d4x」，因此合理判斷該款設備將是新一代 iPhone 12，而繼蘋果在 iPhone 11 上搭載三鏡頭模組後，蘋果似乎正在為 iPhone 12 Pro 系列搭載四鏡頭模組，但 iPhone 12 估計不會搭載。

在現階段對該款智慧型手機知之甚少，但目前可以得知，「d5x」有兩個型號具備 ToF 鏡頭，可以推斷出高階的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 將會加入帶有飛時測距鏡頭 3D 感測鏡頭。因此，iPhone 12 Pro 系列來看，鏡頭的組成很可能是配備一顆廣角主鏡頭、一顆超廣角、一顆長焦鏡頭、再加最新的 ToF 3D 鏡頭。

外媒指出，ToF 的加入與製造 3D 模型、「測距儀」App 有關。新鏡頭可以獲得有目標物體「深度」的圖像資訊，將有助於提升 iPhone 在人像模式下的拍攝效果。

另外，若結合擴增實境 (AR) 的應用也十分有益，可望帶來 AR 創新。此外，與遠程攝影變焦鏡頭的結合，也能改善項機變焦體驗。新機也預期將能支持夜間模式。ToF 的原理是通過計算紅外線的來回時間來判斷目標物的距離，從而投射出 3D 的畫面。

先前有爆料指出，蘋果可能會將配備一顆 6400 畫素的主鏡頭，不過在 IOS14 程式碼中卻未出現相關的資訊，因此仍需進一步觀察。

先前，外媒也從 iOS 14 的程式碼中發現，蘋果不僅將推出新機 iPhone 9，也正在研發螢幕更大的版本，可能稱為「iPhone 9 Plus」。iPhone 9 Plus 預期將搭載 A13 仿生晶片和「Home」鍵，採用 Touch ID 而非 Face ID，內建觸覺回饋元件 Taptic Engine 模擬點按的手感，以減少按鍵故障。