蘋果新品發布：新iPad Pro配備光學雷達 最新巧控鍵盤內建觸控

不同於以往的春季發布會，近期受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，蘋果 (AAPL-US) 在台北時間週三 (18 日) 晚間 20 時許，透過新聞發表了 2020 年版 iPad Pro 和 MacBook Air。

2020 年版 iPad Pro

新一代 iPad Pro 搭載雙攝影鏡頭，採用 A12 仿生晶片，外觀與上一代無太大差別，值得一提的是，新一代 iPad Pro 配備了光學雷達，提供深度感測功能，用以探測室內物體，蘋果表示，不同於以往採用相機鏡頭，此項功能目的在於幫助提升使用者的擴增實境 (AR) 體驗。

另外，經過重新設計的巧控鍵盤 (Magic Keyboard) 支援 iPad Pro 搭配使用，鍵盤可開展並將 iPad Pro 調整至使用者最舒適的觀看角度，且內建觸控板功能，蘋果強調這能幫助使用者提升打字體驗。

(圖：Appleinsider)

iPad Pro 將在下週正式發售，將提供銀、太空灰兩種顏色外觀，最低容量配置為 128GB，另外還有 256GB、512GB 以及 1TB。11 英吋和 12.9 英吋機型起價分別為 799 美元 (約 2.6 萬新台幣) 和 999 美元 (約 3.3 萬新台幣)。目前已開放線上預購，預購產品將在 3 月 25 日出貨。

iPad Pro 巧控鍵盤將在今年 5 月上市，型號一樣分為 11 英吋和 12.9 英吋，售價分別為 299 美元 (約 9000 新台幣) 和 349 美元 (約 1.05 萬台幣)。

2020 年版 MacBook Air

(圖：Appleinsider)

新款 MacBook Air 配備最新的第 10 代英特爾 (Intel) 核心處理器，首次搭載 4 核心處理器，可提升多種軟體活動的處理速度，此外，在 Intel Iris Plus Graphics 運作下，新款 MacBook Air 繪圖效能最高可提升 80%，意即能夠執行需要大量繪圖處理的活動，包含遊戲和影片編輯。

在鍵盤更新上，MacBook Air 配備全新的巧控鍵盤，與 16 英吋 MacBook Pro 為相同鍵盤設計，鍵程改善則提供較舒適的按鍵體驗。

MacBook Air 將在下週正式發售，提供金、銀、太空灰三種顏色外觀，最低容量配置為 256GB，起價為 999 美元。