花旗：疫情若引發經濟衰退 半導體獲利將暴減70%

花旗研究公司 (Citi Research) 報告指出，若武漢肺炎疫情引發全球經濟衰退，半導體業的平均獲利可能會下滑多達 70%。

美股週二 (17 日) 反彈， 費城半導體指數 (SOX-US) 上漲 9.84%，遠高於標普 500 的 4.7% 漲幅。

費半指數 (圖片: INVESTING)

花旗分析師 Christopher Danely 在週二的一份研究報告中寫道：「多數企業受到嚴重干擾，我們認為現在起可以假設經濟即將陷入衰退了。」

Danely 分析 2008 年至 2019 年歷次經濟趨緩的資料指出，半導體業獲利平均減少 70%，部分區塊可能下跌多達 100%。

他指出，2008 年金融危機時期，晶片股平均獲利也下滑了 70%，而費半指數也劇跌 88%，超過同期標普 500 的下跌 39%。

Danely 表示，他們分析過去幾個經濟萎靡時期，推測出半導體產業獲利減幅，但不會因此調降獲利預測，「我們無法預料疫情的發展，如果情況繼續惡化，我們還得趕快調整。」

分析師點評

在晶片股一片紅海中，Danely 仍根據歷史走勢，找出幾檔獲利萎縮幅度相對較小的晶片股，分別是賽靈思 (XLNX-US)、高通 (QCOM-US)，不過他警告高通今年可能會因為手機需求被摧毀而受到衝擊。

同時他看好德儀 (TXN-US) 表現，因為該公司以往在景氣低迷時仍能維持正常營收水平。

他表示，過去不景氣時災情慘重的往往是美光 (MU-US) 和超微半導體 (AMD-US)，不過他看好美光可能有優於以往的表現，憑藉著在 DRAM 市場的壟斷地位和伺服器終端市場實力逆轉頹勢。