比同業樂觀！ AMD維持Q1營收預測 供應鏈正恢復正常

武漢肺炎疫情攪亂供應鏈也打擊消費，已促使多家科技業下修財測，不過超微 (AMD)(AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 看法相對樂觀，維持第一季營收預測不變，今年增幅上看三成，並表示供應鏈正快速恢復正常。

彭博報導，蘇姿丰週四 (5 日) 在加州總部一場投資人活動中說，未來四年營收將成長 20%，獲利能力將提升，扣掉製造成本的毛利率將攀升到 50%。

AMD 並維持第一季營收區間為 17.5 億 - 18.5 億美元的預測。蘇姿丰說，雖然最終數字可能偏低，但在中國消費者需求減弱之際，資料中心晶片需求仍良好，其他領域的訂單將符合原本的預期。

AMD 也維持全年營收成長預測，增幅為 28-30%。

AMD 股價 5 日盤後交易時段勁揚 6%。該股稍早收盤下跌 3.99% 至每股 48.11 美元。

AMD 週四收盤及盤後股價變動。(來源: CNBC)

AMD 股價過去 12 個月累計上漲一倍，更是標普 500 指數去年表現最佳的一檔股票。

和其他科技同業一樣，AMD 面臨武漢肺炎打擊供應鏈和消費需求的挑戰，但蘇姿丰說，電腦業的供應鏈正快速恢復，在中國、台灣、馬來西亞的供應商幾乎恢復正常。

AMD% 目標在今年年中前，伺服器的市占率能攀升到雙位數百分比，扳回原本跌破 1% 的頹勢。至於英特爾 (Intel)(INTL-US) 伺服器晶片去年第四季成長 19%，雲端服務營收勁增 48%，資料中心單季營收比 AMD 一年還多。

AMD 和英特爾兩家公司都受惠於 PC 市場強勁的需求。由於微軟 (MSFT-US) Windows 10 帶動換機潮，去年第四季全球 PC 出貨量年增 2.3%，而超微身為全球第二大繪圖晶片製造商，擁有更大優勢。

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