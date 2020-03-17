確診突破千例 紐約市長：不排除頒布「就地避難令」

週二 (17 日) 紐約州武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例宣佈突破千例，暫居全美第一，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 受訪表示，防控政策上將會考慮所有選擇，不排除採取同舊金山的行動限制措施，對紐約市頒布「就地避難令」(Shelter in place)。

當被媒體問及是否計劃採取類似舊金山的行動禁令，白思豪回應：「絕對在考慮這一點！我們將會考慮所有選擇，對於整個國家以及城市來說，這絕對可能實現。」

「我們必須體悟到，這次的危機可能維持至少好幾個月，甚至於整個夏天。」白思豪稱。

美國舊金山市週一 (16 日) 頒布行動限制令，灣區內包含舊金山 (San Francisco)、聖克拉拉 (Santa Clara) 等共 6 郡皆在限制範圍內，除了採購生活必需品、就醫外，政府要求民眾非必要不得出門。

目前紐約市僅宣布公立學校停課，並和紐澤西、康乃狄克兩州實行統一新制，要求地區內所有賭場、餐廳、酒吧、電影院等非必要的公共場所晚上 8 點後不得營業，且餐廳和酒吧僅提供外帶和外送服務，降低人群密度防止疫情擴大。

白思豪先前反對學校停課，除了影響學校運作外，也擔心可能對經濟造成衝擊，直到上週末在流行病學專家建議，以及學生家長及醫療單位的壓力下，最終仍宣布公立學校至少停課至 4 月 20 日。

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 同日宣布紐約州確診病例達到 1374 例，成為全美第一個突破千名確診的州，該州死亡也上升至 12 例。

左為紐約州州長庫莫，右為紐約市長白思豪 (圖：AFP)

庫莫表示，確診病例飆升主要和檢測數量顯著上升有關，目前該州檢測量已超過一萬次，他預計紐約州的疫情高峰期將在 45 天左右到來。

針對市長白思豪表示不排除頒布就地避難令，庫莫稍後反駁稱：「法律上來說那不可能發生！紐約市長沒有這個權力，他也不會想要封鎖整個城市，州內沒有任何一個城市可以未經州批准而自行隔離，而且我對於封鎖任何一個城市都沒有興趣，也沒有任何計劃。」庫莫在記者會上表示。。

截至週二 (17 日)，全球武漢肺炎確診病例達 18.6 萬例，死亡 7330 例，其中美國確診病例達到 4661 例，死亡達 85 例。