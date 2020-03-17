土耳其央行緊急降息四碼至個位數 里拉短挫逾1%

為抵銷武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的負面經濟影響，土耳其央行週二 (17 日) 召開緊急會議，一舉將基準利率 one-week repo auction rate 調降四碼至 9.75%，為近來土耳其央行寬鬆循環中的第七次降息。

消息傳出後，截至台北時間週二晚間 20 時許，土耳其里拉兑美元匯率下跌逾 1%，暫報 1 美元兌 6.4923 里拉。里拉匯率今年至今已下跌約 8%，觸及 2018 年 9 月土耳其貨幣危機爆發後的最低水平。

美元兌土耳其里拉匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

因應疫情衝擊，土耳其央行週二 (17 日) 緊急將基準利率自 10.75% 下調至 9.75%，土國央行聲明稿指出：「隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情傳播削弱全球經濟增長前景，發達和新興經濟體央行已採取一致擴張措施。」

此外，央行同時公布多項刺激措施，包含透過每日和隔夜的融資機制，幫助銀行擴展流動性，並在必要時通過回購操作向市場注入資金，回購操作最長天期為 91 天。

儘管里拉今年以來大幅下滑，央行表示，近期石油等國際大宗商品價格急劇下跌加上全球經濟放緩，將有助於緩和土耳其通膨率。截至目前，土耳其通膨指標已上升至 12% 以上。

土耳其貨幣政策委員會定於 3 月 19 日召開，預計將針對武漢肺炎疫情對國家造成的潛在經濟和金融影響進行討論。