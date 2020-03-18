【財經M平方】疫情影響行情 各國寬鬆政策競賽開跑

前言

近期隨著新冠肺炎逐漸擴散至歐美地區，全球央行動作頻頻！繼上週多國央行紛紛擴大寬鬆後，美國聯準會在台灣時間 3/16(一) 清晨再度緊急下調基準利率 100bp 至 0.0%~0.25%，並宣布啟動規模達 7000 億的 QE 計劃，同時日本央行也於同日公布將擴大 ETF 和 REIT 年度購買目標，並追加購買總規模達 2 兆的商業票據、公司債，M 決定在此次一次整理目前主要區域的疫情發展、救市措施、未來可能的行情走勢、本波應注意的三大訊號和基本面重要圖表一覽！

一、疫情更新

2020/2/29(六) 世界衛生組織 (WHO) 正式宣布新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的全球風險級別由「高」調至「極高」，3/12(四) 再次對外宣布本次肺炎疫情為「全球大流行疾病」，並預期將進一步擴散。

而截至 3/15(日)，全球累計確診人數已達到 153,517，全球 (排除中國) 每日新增確診人數呈指數型上升趨勢，同時新增感染爆發地點也從亞太地區轉移至歐美地區，新冠肺炎正式席捲全球！

1. 亞太地區：主要國家新增確診人數未再創高，疫情逐漸緩和

觀察最初新冠肺炎的發源地 - 中國和鄰近的亞洲主要國家，在持續加強防疫措施後，目前每日新增人數均未再創高，疫情逐漸穩定，其中中國最新新增病例大幅降低，整體疫情可控下使企業逐步加入復工復產進度，而中國的鄰近高風險感染國家，包含南韓、日本、新加坡，自從加強防疫措施後，每日新增人數也從飆升轉為下降。總結來看，亞洲地區疫情逐漸穩定控制中，同時從上述國家可看出，若國家有實施嚴格的管理措施，每日疫情新增確診人數從開始至爆發、到最後結束，大約一、二個月。

2. 歐洲地區：疫情滿地開花，目前正值疫情高檔

相較於亞太地區已過肺炎疫情的高峰期，歐洲地區由於歐盟開放的邊境政策和各國對疫情的輕忽，使得肺炎疫情大幅在歐洲地區擴散，其中較為嚴重的義大利、西班牙地區每日新增確診人數破千，且德國、法國、英國的每日新增確診人數也持續創高。而歐洲各國也開始強化防疫措施，包含 3/9(一) 義大利宣布全境封城、3/15(日) 德國加強邊境管制措施、3/15(日) 法國宣布所有非必要商家，包含餐廳、酒吧、電影院、夜店... 等非必要商業場所暫時停止營業直到政府進一步通知、3/15(日) 西班牙宣布全國封城... 等，然在強硬的防疫措施推出較晚下，短期歐洲疫情仍將維持高峰，待措施效果發酵後才會逐漸緩和。

令人意外的是，英國首相 Boris Johnson 針對本波疫情表態不追溯旅遊史和接觸史，國人有感冒症狀便自主在家隔離七天，不須進行檢測，同時法國衛生部公衛署長 Jerome Salomon 在每日疫情簡報中表示，新冠肺炎的救治重點隨疫情發展將有所調整，輕症患者留置家中並主要由自由執業醫生治療，醫院不再收治所有感染者，檢測試劑也不一定對所有的疑似病例使用。從此看出歐洲醫療體系的不堪負荷。

3. 美國：疫情仍在初始爆發階段，短期新增病例恐持續創高

3/15(日) 美國累計確診人數突破 3000 人，且新增病例人數呈指數型增加，目前病例主要集中在紐約 (729)、華盛頓 (607)、加州 (378)，而由於美國與歐洲地區同樣在初期的防疫措施並不理想，除了已有許多社區感染狀況外，檢測試劑不足的問題也逐漸浮上檯面，目前美國全國檢測量僅約 2.2 萬人，相較於南韓單天檢測量高達約 1 萬人的水準明顯不足，而 3/13(五) 美國總統川普正式宣佈國家進入緊急狀態，顯示美國政府開始重視新冠肺炎的擴散，並預計未來一個月內增加 500 萬的檢測量，預期短期內美國國內新增確診人數將高機率如同中國、南韓的疫情初期，出現大幅增長。

而美國的新增確診人數將是全球投資人的關注重點，近期美國各州地方政府、企業已經開始進進行減災措施，包括全球旅行禁令、29 州政府宣布停課、紐約市宣布關閉餐廳及實施宵禁、加州停止酒吧、夜店營業，另外蘋果、Nike 等標誌性消費品牌也宣布實體店面關閉 2 周等措施，顯示美國防疫的正式啟動，將開始對實體經濟如零售、旅遊甚至就業市場等造成衝擊。

二、美、歐、中、日救市措施一次看

疫情當下，各國央行紛紛快速統整所實行的措施，M 平方第一時點整理主要經濟體 (美、歐、中、日) 的救市措施，包含貨幣、財政政策：

1. 美國

總結：

預計參議院 3/16(一) 將快速通過家庭優先紓困法案，提供全國免費檢測，正式開始加強美國肺炎檢測量，目標一個月內 500 萬檢測量 (現在僅 2.2 萬人受測)，美國對於防疫態度轉向重視，因為檢測出來才能去隔離、減少擴散以及治療，但也可以預計未來數州確診數高機率將大幅爆增，而各州停課、宵禁及企業實體店面的關閉 (減災措施) 也有進一步加強的可能，預計對於實體經濟衝擊也會再度上升，配合聯準會以金融危機等級的寬鬆政策應對，使得市場情緒持續恐慌反映美國疫情爆發以及近期由股市大跌引起的流動性緊張問題。

繼美國推出一連串的貨幣與財政政策後，其他國家也紛紛跟進，還想知道其他三大經濟體（歐洲、中國、日本）如何推動措施來救市嗎？更多詳細內容請鎖定全文！