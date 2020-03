三大國際知名飯店危機入市  600億開發計畫進軍高雄 

疫情當前,但國際知名飯店仍選擇危機入市。包括,大倉久和、萬豪、洲際等集團,把目光瞄準高雄市場,近 600 億開發計畫,瞄準金字塔頂端客層。

日本營建龍頭大和房屋與大陸建設合資成立「汎陸建設」,預計斥資 60 至 75 億蓋飯店和住宅,導入大倉久和飯店,預計 2023 年開幕;其次,在地鋼鐵業起家的義聯集團、耗資 380 億打造「義享天地」,其中 A 館結合高雄萬豪酒店及精品購物廣場,瞄準金字塔客層。

再者,IHG 洲際酒店集團結盟遠雄集團,直接入駐總銷 160 億的亞洲新灣區豪宅案「遠雄 THE ONE」,訴求全台首座洲際飯店豪邸,綁定豪宅客、企業主圈層,提供 THE ONE 豪宅層住戶享有洲際飯店服務,預計今年 Q2 正式簽約,率先打響高雄國際五星級飯店熱潮第一槍。

飯店業者指出,台北君悅靠著「國際會展中心+豪宅聚落」模式,在飯店圈屹立不搖。汎陸「大倉久和」和遠雄 THE ONE 的「洲際酒店」,也依此模式,在高雄複製。洲際飯店更直接與亞洲第六高、台灣第一高的豪宅「遠雄 THE ONE」共構,炒熱話題。

高雄市都發局表示,亞灣區市府公告招標的投資案就有「特貿三」、台灣人壽投資的「總圖二期 BOT」飯店及購物中心,未來 3 年將形成以高雄展覽館為核心,結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店、水岸住宅等 5 大機能的世貿會展園區。

即將落成的「遠雄 THE ONE」規劃 68 層樓,總計高度 267.6 公尺,1 至 16 層為洲際酒店,17 層以上為遠雄 THE ONE,59 至 63 層為豪宅住戶專屬的私人會館、高空泳池與空中跑道,目前預售階段已熱銷逾 6 成。動線規劃上,洲際酒店與遠雄 THE ONE 有不同出入口,貼心保有住戶隱私。

遠雄集團不諱言,「遠雄 THE ONE」成功結盟洲際酒店集團,成為全台第 1 家開幕營運的洲際酒店和洲際飯店豪邸,將成為南台指標建案。