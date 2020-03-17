三大國際知名飯店危機入市  600億開發計畫進軍高雄 

疫情當前，但國際知名飯店仍選擇危機入市。包括，大倉久和、萬豪、洲際等集團，把目光瞄準高雄市場，近 600 億開發計畫，瞄準金字塔頂端客層。

日本營建龍頭大和房屋與大陸建設合資成立「汎陸建設」，預計斥資 60 至 75 億蓋飯店和住宅，導入大倉久和飯店，預計 2023 年開幕；其次，在地鋼鐵業起家的義聯集團、耗資 380 億打造「義享天地」，其中 A 館結合高雄萬豪酒店及精品購物廣場，瞄準金字塔客層。

再者，IHG 洲際酒店集團結盟遠雄集團，直接入駐總銷 160 億的亞洲新灣區豪宅案「遠雄 THE ONE」，訴求全台首座洲際飯店豪邸，綁定豪宅客、企業主圈層，提供 THE ONE 豪宅層住戶享有洲際飯店服務，預計今年 Q2 正式簽約，率先打響高雄國際五星級飯店熱潮第一槍。

飯店業者指出，台北君悅靠著「國際會展中心＋豪宅聚落」模式，在飯店圈屹立不搖。汎陸「大倉久和」和遠雄 THE ONE 的「洲際酒店」，也依此模式，在高雄複製。洲際飯店更直接與亞洲第六高、台灣第一高的豪宅「遠雄 THE ONE」共構，炒熱話題。

高雄市都發局表示，亞灣區市府公告招標的投資案就有「特貿三」、台灣人壽投資的「總圖二期 BOT」飯店及購物中心，未來 3 年將形成以高雄展覽館為核心，結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店、水岸住宅等 5 大機能的世貿會展園區。

即將落成的「遠雄 THE ONE」規劃 68 層樓，總計高度 267.6 公尺，1 至 16 層為洲際酒店，17 層以上為遠雄 THE ONE，59 至 63 層為豪宅住戶專屬的私人會館、高空泳池與空中跑道，目前預售階段已熱銷逾 6 成。動線規劃上，洲際酒店與遠雄 THE ONE 有不同出入口，貼心保有住戶隱私。

遠雄集團不諱言，「遠雄 THE ONE」成功結盟洲際酒店集團，成為全台第 1 家開幕營運的洲際酒店和洲際飯店豪邸，將成為南台指標建案。