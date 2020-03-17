高房價受到網友高度關注  專家：改善薪資結構比抑制房價重要

房地產雖是民眾心中保值的產品，但高房價同樣是網友票選最該關注的第一名。根據中信房屋統計，35.4% 的受訪者建議政府要改善高房價問題，其次為「房地稅制」與「金融利率政策」各占 17.9% 與 11% 的比重。由於高房價與一般民眾薪資收入有絕對關係，中信房屋建議政府除了抑制房價外，更應注重整體薪資結構的改善。

對於高房價，這項調查的受訪者也提出「房價太高，無殼蝸牛一堆」、「成交價格下修空間仍然有限，易漲不易跌，但房屋市場超額供給」、「重罰炒房的人」、希望「有感降價」等意見。

房地產與民眾最切身的問題就是負擔能力，因此無論是房價、稅制、金融利率都反應出民眾對房地產相關支出及資金配置感到無力。但事實上，依據內政部最新發佈 2019 年第三季房價負擔能力指標顯示，當今全台房價所得比為 8.47 倍，已比上季和 2018 年同季下降，不過民眾還是對置產感到壓力。

中信房屋研展室副理張漢超指出，高房價問題牽涉複雜，以目前市況分析，投資客比例早已大幅減少，房價也維持平盤，且市場上仍有千萬以下級距的房產物件，因此高房價的核心，應是民眾所得增加無感，以致於財富效用遞減，才會浮現房地產負擔沈重的感受。解決之道還是在於政府能否有效提升民眾的收入，以及薪資結構政策有無有效改善，而非單純提升基本薪資而已。

張漢超認為，政府近年雖已大力在社會住宅、都更等房地產公共政策面下功夫，不過民眾真正受惠的比例仍然偏低，此外對於租稅或相關政策性的補助也缺乏普遍宣導，許多民眾仍無法了解掌握相關訊息。張漢超建議民眾，有房地產相關計畫時，不妨可先向政府相關單位或房地產業者諮詢。同時也建議政府相關單位在政策宣導上可以選擇更貼近民眾的宣傳方式，以免利民美意大打折扣。