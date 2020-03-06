〈房產〉去年Q4女性房貸增2萬件 居家在意更衣室及廚衛規劃

根據聯徵中心的統計資料顯示，去年第 4 季全台女性共有 2 萬 697 件房貸數量，數量低於男性的 2.3 萬件，貸款成數和利率和男性差異不大，開發商發現，女性最在意「更衣室、衛浴與廚房」，另外收納空間與居住安全，也是吸引女性購屋關鍵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然統計發現，男性申請房貸數量高於女性，但決定要不要買的關鍵，女性還是扮演重要角色，實務上發現女性購屋人最在意空間，包括主臥是否有更衣室，衛浴的五金配備是否符合需求，有沒有好的收納空間、廚房則是傳統女性偏好獨立式廚房，若是坪數較小的產品，設計開放式廚房，最好有中島規劃與輕巧的收納空間。

相較女性對於空間設計上的細膩要求，男生則比較在意客廳空間是否符合需求，除了空間的要求之外，通常女性會更在意居住安全性，通常具有社區管理的電梯大樓，或者是都會區的電梯小宅等，都相當受到女性購屋人的歡迎。

統計資料顯示，去年第 4 季全台女性共有 2 萬筆的房貸新增，平均購買約 1103.6 萬元的房子，核貸成數約 7 成 2 和男性相似，貸款利率約 1.72%，不過購買房屋面積 43.6 坪，則低於男性的 47.2 坪，研判可能與單身都會女性購買小宅，拉低平均購屋面積有關。