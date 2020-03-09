〈房產〉剛性買盤不受疫情影響 地產業者看好下半年仍有機會彈升

肺炎疫情造成民眾看屋潮減少，目前新建案來人量，但 329 檔期新建案推案量仍不少，科達機構董事長賴建程今 (9) 日指出，相較去年第 4 季，今年第 1 季新建案來人量平均約下降 2 成，房仲帶看屋量則減少 1 成以上，但以買氣遞延的觀點來看，下半年房市並不看淡。

賴建程指出，近期公寓、中古大樓產品則因民眾預期價跌、賣方心態鬆動，反而激出一波剛性買盤，整體而言，剛性買盤需求仍在，近期也有不少自住客更選在此時進場詢價、議價，成交率反而成長，如疫情控制得宜，境外資金陸續回流台灣，帶來人口紅利，估計買氣遞延第 2 季或第 3 季，預期台灣下半年房市仍有機會彈升。

賴建程表示，房市逐年回暖，去年全台交易量突破 30 萬棟，2019 年全台建商獵地量創 10 年來新高，建商推案量也破 1.5 兆紀錄，但今年則受疫情干擾，原本春節年後房市曾有過一波民眾看屋潮高峰，2 月則轉趨緩，相較上季，觀察今年第 1 季新建案來人量平均約下降 2 成，房仲看屋量則減少 1 成以上。

就北台灣市場而言，賴建程並指出，今年北台灣 329 檔期推案年縮 27%，但總銷仍達 1600 億元，以新北市逾 600 億元最多，近期第 1 季新建案來人量雖平均減少 2 成以上，但因目前北台灣新建案多屬大型重劃區預售推案為主力，規劃 2-3 年內完工，加上低利率環境，對於首購、首換型等自住客市場較不受影響，長期而言衝擊不大。

同時，觀察新北市大品牌建商、房地產業者仍按照規劃進度走，如板橋江翠、新店央北、新莊塭仔圳等主力重劃區 329 檔期多數仍如期推案，接待中心也陸續完成，以新莊塭仔圳區內地主自辦重劃區，位 65 快速道路、新泰路交叉地帶，今年不僅有科達機構、海悅 (2348-TW) 合資「海研建築」打出首案「新莊海悅花園」，鄰近機捷 A5 站、副都心與中平、幸福路舊市區商圈，總銷 15 億元、主力 2-3 房產品，將按規劃於 329 檔期正式登場，而「明日城」即將推出第 2 期，總銷 20 億元，受到在地客矚目；至於部分市場新案則也有稍緩腳步，轉攻 520 檔期，整體上半年房市仍值得關注。