〈房產〉不畏疫情 信義區指標豪宅「琢白」29樓戶今以逾6億元成交

北市信義區指標豪宅個案「55TIMELESS 琢白」今以 6 億 763 萬元成交一戶，成為 2020 年以來經揭露的首件豪宅交易案，成交總價僅次去年 7 月，同是該豪宅建案，交易總價 6 億 837 萬元。

今天成交的案件，也等於是近半年內此「55TIMELESS 琢白」豪宅個案頂樓及次頂樓均已售出，交易總金額超過 12 億元。

欣陸投控 (3703-TW) 今 (7) 日公告，旗下大陸建設售出 29 樓戶，權狀面積 258.43 坪及 4 個地下室平面車位，交易總金額 6 億 763 萬元，房屋每坪單價 228 萬元，估此「55TIMELESS 琢白」內 29 樓戶交易案淨利率為 10%。

全國不動產總經理藍怡婷表示，「55TIMELESS 琢白」位於捷運象山站出口，規劃地上 31 樓、地下 4 樓，擁 101 大樓景觀視野，有富三代最愛豪宅之稱，傳麻吉大哥黃立成砸 6 億元買下頂樓戶，是近來信義計劃區最具話題豪宅，過去以來都有每坪 200 萬元左右的行情。

信義區指標豪宅個案「55TIMELESS 琢白」高樓層戶戶外景觀。(鉅亨網記者張欽發攝)

大陸建設旗下位於台中七期精華區的「丽格」，預計第 2 季落成，全案規劃地上 33 樓，地下 6 層，產品 60 至 125 坪，此案總銷 120 億元，銷售率達 5 成，將在今年完工交屋，

在「丽格」之外，大陸建設 2020 年規劃合計總銷金額超過 300 億元的 5 大建案，推案區域將集中雙北市，其中新北市新店區的央北重劃區案「鐫畫」，預計第 2 季登場。