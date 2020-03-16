大摩：全球市場正在觸底 建議增加風險資產並賣出美元

外電報導，大摩 (Morgan Stanley) 表示，全球金融市場目前正處於觸底反彈階段，建議投資者應開始增加風險資產並出售美元。

Matthew Hornbach 等策略師在報告中表示，由於股市暴跌和信貸利差擴大，導致金融環境緊縮迅速且激烈。但是，由中央銀行提供的支持措施正在幫助緩解並穩定市場局勢。

「這並不是說我們已經觸底，或是見到風險資產的最低價格。但可以說，我們已經進入了這個嚴峻的熊市的最後階段，意味著我們比過去三週更接近『早期恢復』的階段。因此，開始建議增加風險。」報告中說道。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球擴散，對市場帶來衝擊，導致波動性飆升，促使資金逃往包括美元在內的避險資產。美國聯準會在週日晚間將利率下調至接近 0%，也促使各國央行和政府當局紛紛提出提刺激舉措。

大摩報告指出：「過去兩週，市場發生了很大變化，最近全球股市跌幅超過 20%，是有史以來最激烈的跌幅之一。從資產類別來看，風險資產的成本收益正朝著積極的方向發展。」

另一方面，報告中也表示：「我們預計，在美聯準積極的刺激措施和戰術性反彈相互推動下，美元將進一步走弱。美元指數可能會達到、甚至突破 95 水平。」週一美元指數收於 98.75。「賣出美元的時機已經到來。」報告指出。

大摩策略師也建議投資者買入歐元兌美元，目標為 1.16，有鑑於市場劇烈波動，止損位於 1.08。另外，報告中也建議做多澳元兌美元，目標為 0.68，止損為 0.60。