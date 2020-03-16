2月人民幣存款餘額續降至6年新低 央行：反映中國經濟面和雙率變動

台灣央行今 (16) 日公布 2 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2519.31 億元 (以下金額均為人民幣)，月減 39.84 億元，減幅 1.56%，連 2 月下滑，並創 6 年以來新低，央行指出，主要是與中國的經濟狀況，以及利率和匯率變化有關，並看到部分個人戶逐漸轉向投資人民幣計價資金、或其他幣別和商品。

人民幣存款餘額最高時點落在 2015 年 6 月，當時總額為 3382.18 億元，相較目前水位，已減少逾 25%。

2 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 47.23 億元至 2198.57 億元，月減 2.1%，國際金融業務分行 (OBU) 也減少 7.39 億元至 320.74 億元，月減 2.36%，變動幅度不大。

央行說明，由於法人戶、個人戶和定存戶減少，使 2 月 DBU 人民幣存款減少，其中法人戶減少較多，主要是因電子業支付三角貿易貨款，而 2 月雖有 1 檔新募集發行人民幣計價國際債券 11.55 億元，不過也有到期的債券共 12.8 億元，一來一往下影響 DBU 金額並不大。

另一方面，2 月 DBU 匯款總額較上月增加 259.9 億元至 835.36 億元，月增 45.16%，而 OBU 匯款總額 433.26 億元，月增 110.66 億元，月增 34.3%，央行說明，2 月匯款量大增主要是因 1 月春節營業天數較少，使匯款量大幅減少，實際上 2 月僅是恢復一般水準。

央行今日同步公布最新銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為兆豐銀 2.1%、3 個月為兆豐銀 2.4%，6 個月為上海商銀 2.78%、9 個月為日盛銀 2.45%，而 1 年期是日盛銀的 2.5%。

而中國降準釋放更多資金到市場，使中銀台北最新牌告利率全面下調，1 個月為 1.64%、3 個月期 1.91%、6 個月期 2%、9 個月期 2.12%、1 年到期 2.26%。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次香港 6125 億元，高於新加坡 1180 億元和南韓 82 億元。