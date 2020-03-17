1兆美元銀彈上膛！IMF稱準備好應對疫情衝擊

國際貨幣基金 (IMF) 週一 (16 日) 表示，已準備好動用 1 兆美元的貸款，幫助各國應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，同時呼籲各國在財政、貨幣以及監管方面進行合作。

國際貨幣基金主席喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示：「作為第一道防線，IMF 可藉由靈活且迅速撥款的工具，來幫助那些迫切需要平衡收支的國家。」

喬治艾娃還稱，IMF 的災難控制和救濟信託基金能挹注約 4 億美元，幫助貧困國家削減債務。

「隨著疫情傳播，各國可能需要採取如 2008 年金融危機期間的一致財政刺激行動，當時 G20 所實施的財政刺激措施佔當年 GDP 的 2%，幣值換算後相當於現今的 9000 億美元，因此我們還有很多工作要做。」她稱。

在貨幣政策方面，她認為各國央行應該放寬金融條件，確保信貸流向實體經濟，以支撐需求並增強市場信心，例如 Fed 早前的緊急降息。

喬治艾娃對於全球主要央行間的換匯交易表示稱讚，並稱後續可能將此類交易擴展至新興市場經濟體。

喬治艾娃本月稍早表示，武漢肺炎對全球經濟的影響程度已超乎預期，目前仍難以預測疫情帶來的經濟影響，IMF 預估今年全球經濟增長可能創下金融危機以來最低增幅，且不排除未來調降經濟前景的可能。