〈台股盤後〉撒錢救市市場不領情亞股全倒 跳水挫逾400點收全日最低

美國聯準會於台灣時間今 (16) 日清晨再次緊急降息，且一口氣降息 4 碼，加重市場恐慌情緒，亞股幾乎全面重挫，台股指數盤中越走越低，終場重挫 411.1 點， 收全日最低點 9717.77 點，成交量則縮至 2094 億元，法人指出，儘管短線有主要央行聯手救市，市場存有跌深反彈搶短期待，但目前上檔套牢籌碼沉重，融資斷頭賣壓不斷湧出風險大，指數恐持續修正。

台股從大型權值股到中小型個股多數走弱，集中市場中多達 900 家下跌，僅 165 家收紅。

從 50 大權值股觀察，多檔個股重挫，和泰車挫至跌停板，國巨重跌逾 9%，大立光和研華跌逾 8%，中壽、聯發科、上海商銀、南亞科、元大金、廣達、豐泰和永豐金跌逾半根停板，而台積電、和碩、鴻海、第一金、玉山金、和彰銀等也跌超過 4%，50 大權值股僅統一超維持平盤之上。

就次族群來看，防疫概念股再度成為盤面最強勢族群，毛寶、恆大、康那香、南六和永日均漲停，新麗反彈逾 4%，花仙子和美吾華力守平盤以上。

受空方強勁摜壓的族群中，IC 基板最弱勢，欣興、易華電逼近跌停作收，景碩跌逾 8%，同欣電和南電均跌超過 6%。

通訊網路相關業者也相當疲軟，眾達 - KY、全新、仲琦和台揚跌停，合勤控跌逾 9%，建漢、台通、正文和兆赫等均跌半根停板，瑞祺電通、啟碁、友訊、智邦和美律等跌逾 3%。

統一投顧指出，恐慌心態蔓延，雖然今晨聯準會降息至零利率，並啟動 7000 億美元 QE 計畫，但考量肺炎疫情持續擴大，各國央行救市政策難有成效，市場投資人信心脆弱，在大盤落底訊號未出現前，台股將持續弱勢格局。