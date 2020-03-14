美國進入緊急狀態、台股一度破萬、央行貨幣政策風向 本周重要大事回顧

武漢肺炎持續蔓延全球，投資人信心潰散，美國宣布進入國家緊急狀態，本周暴漲暴跌多次觸發熔斷，拖累台股一度跌破萬點大關，本周指數下跌 10.54% 或 1192.94 點，留帶長下影線黑 K 棒，台積電也難敵賣壓，本周跌破 300 元大關，市值蒸發 6400 億元，另外 PCB 廠臻鼎決定換股併購先豐，聚焦車用、通訊布局，以下是本周大事回顧：

歐美武漢肺炎疫情升溫 美國宣布緊急狀態

因應武漢肺炎疫情，美國總統川普 13 日根據《斯塔福德法案》正式宣布，美國進入國家緊急狀態，將釋放 500 億美元抗疫資金，提供改良病毒檢測配套措施與相關補助政策。

全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，世界衛生組織 (WHO)11 日宣布，疫情已具大流行特徵，是全球大流行疾病，據統計，肺炎疫情已傳播到全球 100 多個國家，超過 12 萬人確診染疫，至少 4373 人死亡，除中國外，義大利、伊朗、南韓和西班牙等國已成為重災區，另外，包含美國 NBA 等運動賽事也因為有球員確診，宣布無限期停賽。

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美股坐雲霄飛車 本周創單日最大漲跌幅 數度觸發熔斷機制

受國際油價重挫、武漢肺炎疫情蔓延影響，美股本周暴漲暴跌，數度觸發熔斷機制，12 日因美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境、並未提出更大規模刺激政策，美股觸發生熔斷，終場道瓊暴跌 2352.6 點或 9.99%，創下 1987 年股災以來最慘，但 13 日在川普宣布國家進入緊急狀態，釋出高達 500 億美元聯邦資金後，道瓊再刷新史上最大單日漲幅，終場上漲 1985 點或 9.36%。

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台積電跳水跌破 300 元關卡 本周市值蒸發 6400 億元

晶圓代工龍頭台積電難敵市場恐慌賣壓，本周股價跳水，跌破 300 元關卡，最低下挫至 272.5 元，跌幅超過 7%，創近 5 個月低點，雖然尾盤買單盤進場，跌幅收斂，但台積電本周市值仍跌至 7.519 兆元，蒸發超過 6400 億元。

台積電 2 月營收 933.94 億元，月減 9.9%，年增 53.4%，中止連 6 個月站穩千億元大關的紀錄，也創近 7 個月以來新低，但仍寫下歷年同期新高；前 2 月累計營收 1970.78 億元，年增 41.8%。法人認為台積電 3 月營收可望回溫，再度回到千億元之上。

楊金龍看疫情較 SARS 嚴峻 憂心通縮將下修 GDP

台灣央行總裁楊金龍在最新書面報告中，直言肺炎疫情衝擊輸出和民間消費，使今年國內經濟成長將減緩，明示央行將下修今年台灣經濟成長率 (GDP)，也罕見對通膨表態「有向下風險」，認為此次中國疫情負面外溢衝擊將遠大於 SARS。

但央行明示整體資金情勢維持寬鬆，市場法人解讀，央行並未透露積極降息的訊號，但觀察今年以來，因應肺炎疫情，3 月 3 日美國聯準會 (Fed) 緊急降息 2 碼至 1.00-1.25%，加拿大央行也跟隨降息 2 碼至 1.25%，英國央行也宣布降息 2 碼，將基準利率下調至 0.25%；另泰國、菲律賓、印尼、澳洲央行均降息 1 碼，馬來西亞兩度降息共 2 碼，香港跟隨美國降息 2 碼，而中國人行也宣布降準，釋放長期資金 5500 億人民幣。

不過，歐洲央行 (ECB)、日本、南韓、紐西蘭、印度和越南等央行，延續寬鬆貨幣政策立場，維持政策利率不變。

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臻鼎發新股折價 13.5% 取得先豐全數股權 聚焦車用、通訊布局

PCB 廠臻鼎 - KY 10 日公告，擬發行新股 4481.9 萬股，以 0.2 股換發先豐 1 股，取得先豐 100% 股權，臻鼎表示，股份轉換後，先豐將下櫃並停止公開發行，據了解，雙方合作可提升臻鼎公司於車用板、高頻板、通訊電路板全球布局，提高銷售及獲利能力，對每股淨值、每股純益有正面助益。

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立院三讀通過紓困特別預算案 600 億元一毛未刪

行政院 2 月 27 日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，總計 600 億元預算，9 日在立法院財政、經濟、衛環等委員會初審通過，12 日續召集朝野協商，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團再提出 44 項提案，朝野達成共識，13 日在未經表決的情況下順利三讀。

紓困振興特別預算案共涵蓋 11 個部會，以經濟部編列 204.9 億元最多，其中，有 100 億元是用於捐助中小企業信用保證基金的專款，其次分別為衛福部匡列 169.58 億元、交通部 167.67 億元。