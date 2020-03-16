【群益金鼎證券】投資交易也得分倉分流

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

◆是什麼比為什麼重要

本週的金融市場是一個資訊恐慌的狀況，價格不停暴衝，主要交易市場都出現波動與振幅大幅擴大的現象，熔斷機制也成了追逐的話題，連不玩股票的人都在詢問股票市場怎麼了。當然，金融機構間的狀況是一種競相問責的過程，例如銷售通路問公司：現在是怎麼回事？通路的公司就向資產管理業者追問：為什麼會賠錢？如果打開報價畫面後我們彼此間還在詢問這些問題，就好像媒體談話性節目請公衛專業發表兩岸與股市看法，又要名嘴猜測疫情與解釋防杜方法一樣：心理層面上我們都陷入了恐慌，詢問與講話都只是一種情緒上的移轉，試圖填補遺憾與需要自我救贖的心理缺口。

股票市場的走勢通常反應出較多的情緒組合，我們試著提出不同的觀察點，首先市場要穩定，重要的在於固定收益 (債券) 的走勢。美債市場 10 年券本週低點看到 0.33%，上週五 (3/13) 的高點突破 1%，不論日中振幅，即便是以收盤觀點，都較前週反彈了 20 個基本點。如果把債券市場當成一個領先指標，急速墜落又快速反彈的殖利率，一種類似噴出後拉回的走勢是否意味著市場對疫情帶來的恐慌已被滿足？這不意味著波動將快速有效下降，也不代表即將確認趨勢，但參考點如果能被確認，仍然具有高度的意義。

◆美元固定收益市場流動性是重要議題

公債市場是利率的問題，但公司債市場就加上更多複雜的因素了，可能在上週 (3/9~3/13) 一路的挫折感都不亞於股市，而且更存在流動性問題的壓力。在台灣讓人趨之若鶩的高收益債券基金，若觀察相關的 CDX 指數，以美元 5 年期的市場觀察，本週的波動劇烈，高見 700 點以上，若以 2/21 的 295 點來看，信用利差擴大了 265 基本點，這個過程最大的風險在於市場的流動性。其次跌價風險將使得相關債券的附條件交易市場也面對壓力，跌價使得擔保品價值不足，這也會形成債券持有者的壓力。

其他關於日系銀行年度結帳等問題，均使得不論投資等級或高收益債券均相對承壓。所以當我們看到一直令人擔心的美元拆款市場， FED 有新的 1.5 兆美元的長期附條件交易的計劃，可望有效舒緩美元的貨幣市場壓力，純粹從金融市場來看，這可能比川普總統的紓困計劃更有效益，有助於固定收益市場的信心與流動性的恢復。

避險性資產在本週多遭賣壓，黃金出現領先性的回檔，上週五更逼近年線，高波動下的市場變化確實讓人摸不清方向，但除了油市另外存在的供給面問題，若將盤中振幅先忽略，市場似乎在嘗試形成新價格秩序。但若要以此論斷底部訊號，這無疑會變成自以為是啟示性言論的囈語呢喃，但不論方向性上如何對立，不論投資與投機的不同立場，唯一能做的都只有資金上的控管而已。

◆當我們不再沉浸在指數、ETF 與台積電權證時

權證市場本週更進一步的高度集中，從 theta(每日時間價值)的角度，加權指數 (IX0001) 與台積電 (2330-TW) 已攻占近半市場，成交量與市值上也都達到 18% 以上。總體來看，日均量降至 26.4 億，有效成長之標的包括台積電、加權指數與元大台灣 50(0050-TW)，元油正 2(00672L-TW)、T50 反 1(00632R-TW)與祥碩 (5269-TW) 的成交市占突破 1%。市值大減 12.5 億降至 27.3 億，下降是伴隨在認購權證大增 160 萬張以下帶來的，認購權證流通在外張數突破 700 萬張，然而 3/13 的大跌吸引了 26 萬張認售權證的大停利，但總張數高達 768 萬張下淨值的驟降，高度反應了認購權證抄底買盤可能在週一開高過程中嘗試拋出。全週 (3/9~3/13) 認購權證加碼 162 萬張，市值增持逾 6 億，認售權證減碼 44 萬張，權利金減持 7.5 億，合計看多金額達 13.5 億，權利金的角度則減碼了 1.5 億，這是因為認售的價值大幅上升所導致。

參考點不論是否出現，市場對於波動的預期必需回歸到對美、台 VIX 的觀察，我們依然認為交易的技術層面此時的重要性上升，選擇權與權證工具的追價過程中，重點在於隱波與價差合理性是不會改變的。將資金分倉因應不同價格區塊的交易，比押注重倉於某一特定價位，或許在投資與交易等不同立場均可適用。

