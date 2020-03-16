不敵疫情衝擊 澳股大跌7.9%跌幅創33年以來新高

美國聯準會再度調降基準利率 4 碼，來到 0%-0.25% 的目標區間，並推 7000 億美元的量化寬鬆措施。然而，投資人仍擔心各國政府的刺激措施，無法阻止武漢肺炎 COVID-19) 對經濟帶來的衝擊。澳洲股市在週一 (16 日) 下跌 9.7%，創下自 1987 以來最大單日跌幅。

隨著最後交易時間中賣壓壟罩，澳洲股市在收盤時下挫 9.7%(537 點)，至 5,002.00。

IG 市場策略分析師 Jingyi Pan 表示：「聯準會的緊急措施再次引發新的擔憂，投資人擔心央行的舉措可能不足以緩解疫情帶來的影響，避險情緒在週一肆虐整個市場。」

澳洲股市約三分之一的金融股暴跌 11.1%，至 2004 年以來的最低水平。澳洲四大銀行股的收盤價也均下跌超過 10%，原因是進一步降息的前景引發了投資者對利潤率的擔憂，礦業股則下跌 7.3%。

「有鑑於更多控制疫情傳播的措施將對澳洲經濟產生影響，再次降息和量化寬鬆似乎是不可避免的。這些措施可能最快在本週四宣布。」澳盛銀行分析師表示。

澳洲最大的貿易夥伴中國的數據疊加了下行壓力，顯示工廠的生產和貿易在今年的前兩個月暴跌，突顯了疫情對世界第二大經濟體的影響。

澳洲總理在 15 日宣布，任何人入境澳洲後皆須自主隔離 14 天，澳洲也將關閉郵輪港口 30 天，外國郵輪不得停泊。目前澳洲確診病例數達 298 例，累計死亡 5 例。