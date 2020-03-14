川普宣布國家緊急狀態 釋放500億抗疫資金

對面外界批判川普政府無實質性抗疫計畫後，美國總統川普週五 (13 日) 正式宣布，美國進入國家緊急狀態、釋放 500 億抗疫資金、提供改良的病毒檢測配套措施與相關補助政策。

川普週五於白宮召開記者會，他信誓旦旦稱：「我們將消除所有障礙，以確保我們的人民得到他們需要的所有醫護，他們有資格得到照顧。」

川普表示，這種大流行有可能對我國的國家和經濟安全造成嚴重後果。因此，至關重要的是，我們應部署聯邦政府所有可用的權力和權力，以提供所需的救濟。

川普表示：「為了釋放聯邦政府的全部權力，我正式宣布國家緊急狀態。」他還強調：「接下來的八週至關重要。」

川普根據《斯塔福德法案》宣布緊急狀態，釋放 500 億美元聯邦緊急資金，支付測試、醫療用品；疫苗接種和醫務人員的額外幫助。

《斯塔福德法案》允許聯邦政府向各州，市政當局，醫院甚至個人提供廣泛的援助，美國人可能有資格獲得直接的直接經濟援助，以幫助滿足住房和其他與災害相關的需求。

川普表示，將向衛生和公共服務部授予新的權限，已下令所有州政府建立緊急應變中心，並敦促醫院制定緊急行動計劃。

關於檢測不足問題，川普認為，我完全不承擔責任。

關於最為詬病的檢測試劑盒不足與滯後檢疫問題，川普表示：「我完全不承擔責任，美國面臨一系列情況，還有不同時期的規章制度、規範。」

川普表示，美國將和南韓一樣設置「得來速」檢疫所，美國梅約醫院本週啟動篩檢，紐約州紐羅希市也在週五提供檢測服務。

美國 FDA 已緊急授權瑞士藥廠羅氏 ADR (RHHBY-US) 提供更快的 (3.5 小時) 篩檢測試，還將授權賽默飛世爾科技 (TMO-US)，該公司下週提供 140 萬套檢測試劑盒，一個月內將增加至 500 萬套。

川普特別感謝多家企業相助抗疫，包括 Google 協助美國政府建立快篩資訊網站，以及食品零售商沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 等企業背書相挺。

另外，川普宣布免除學生貸款利息，並指示購買大量原油作為美國戰略儲備油。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

川普週五宣布的內容更為實質而且罕見，提振華爾街信心，美債殖利率走揚、原油上漲。美元創 2008 年以來最佳一周，貴金屬暴跌，白銀下跌近 9%，道瓊刷有史以來最強單日漲幅。