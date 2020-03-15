〈觀察〉雙利空因素夾擊 台塑四寶上半年營運不妙

國際油價崩跌，近一周跌幅均超過 2 成之多，世界衛生組織日前也宣布，武漢肺炎疫情已構成全球大流行；在油價重挫，影響石化產品表現下，加上全球肺炎疫情擴大，壓抑市場需求動能，台塑四寶第 1 季營運恐明顯遭受衝擊，整體上半年營運也恐不樂觀。

在石油輸出國家組織 (OPEC) 與俄國減產協議破局後，原油市場掀起價格戰，導致國際油價暴跌，西德州原油與布蘭特原油上周五 (13 日) 收盤雖上漲，但近一周累計跌幅仍分別達 23% 與 25%，寫下 2008 年金融海嘯以來最糟紀錄。

石化業者營運表現與油價息息相關，油價短期暴跌，將衝擊石化業者，特別是石化產品最上游，負責煉油、輕油裂解的台塑化 (6505-TW)，由於油價短線跌勢又快又重，會直接反應在油品與烯烴價格，台塑化有些庫存貨在途原油，將飽受極大的庫存跌價損失壓力，侵蝕獲利表現，為油價短期急跌之下，石化業中最大的受害者。

除台塑化，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 等中下游石化廠也同樣遭受油價重挫波及。雖然油價下跌，烯烴產品原料跟著走跌，將使進料成本降低，但下游客戶看到油價下跌，也會要求石化品同步降價，使石化廠營收下滑，而獲利則得視上游烯烴原料、實際石化品價格間的利差而定。

另一方面，隨著肺炎疫情在全球快速蔓延，世界衛生組織宣布，疫情已構成全球大流行，而美國總統川普也對歐洲祭出旅遊禁令，恐降低民眾出遊意願，影響航空業用油需求，使航空燃油利差縮減，衝擊台塑化煉油業務表現。

台塑三寶部分，受肺炎疫情影響，台塑、南亞、台化第 1 季營收將不如去年第 4 季，不過，台塑與南亞均認為，第 2 季上下游產業鏈可望陸續恢復正常，加上適逢石化產品需求旺季，產銷量增加，營運可望優於第 1 季，但台化相對保守看待，雖看好第 2 季將成長，不過市場能否恢復正常，目前仍難料。

然而，近一周以來，肺炎疫情在全球快速擴大惡化，繼義大利後，西班牙也宣布「封國」，美國疫情也快速升溫，在歐美經濟體疫情越趨嚴重下，也將進一步重創全球經濟景氣，使經濟活動面臨停滯，石化產品需求也將因此遭壓抑，影響台塑、台化、南亞第 2 季營運動能。