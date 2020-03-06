〈台塑四寶業績發表〉受疫情影響 四寶2月營收雙減逾14% 三寶探逾4年低點

台塑四寶今 (6) 日公告 2 月合併營收約 994.67 億元，月減 14.9％，年減約 14.1%，主要受到新冠肺炎疫情影響，導致下游客戶延後開工，且交通運輸受阻，市場買氣減弱，產品價格也走跌，四寶營收均較上月與去年同期衰退，其中，台化寫逾 7 年新低，台塑、南亞探近 4 年低點，台塑化則是近 33 個月新低。

台塑 (1301-TW)

台塑 2 月營收 127.61 億元，月減 7.9%，年減 13.9%；前 2 個月累計營收 266.19 億元，年減 22.43%。

台塑表示，2 月受新冠肺炎疫情影響，中國下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，使寧波廠區銷量較上月減少 2.8 萬噸。而麥寮 AN 及 MMA 廠於 2 月 7 日至 3 月 3 日歲修，產量減少，使 2 月 AN 及 MMA 銷售量較上月減少 1.4 萬噸。

南亞 (1303-TW)

南亞 2 月營收 199.99 億元，月減 10.37%，年減 4.58%；前 2 個月累計營收 423.13 億元，年減 7.92%。

南亞指出，2 月銷售量差減少 22 億元，銷售價差減少 1.1 億元。營收減少主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，使中國地區營收減少達 19.3 億元，較上月衰退 31%。從產品別來看，營收減少最多為電子材料、EG 產品，分別較上月減少 12.3 億元、8.8 億元。

南亞表示，中國廠區 2 月中旬復工營運，至 2 月底返工率達 8 成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，產品交運持續受影響，2 月各項產品營收減幅達 3 至 4 成；中國地區營收去年占比達 30.8%，2 月已降至 20.7%。

台化 (1326-TW)

台化 2 月營收 210.3 億元，月減 7.1%，年減 23.7%；前 2 個月累計營收 436.78 億元，年減 26.42%。

台化表示，受肺炎疫情影響，中國地區員工回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱，價、量同步走跌，銷售量差減少 7.9 億元，售價差減少 8.3 億元。其中，台化寧波為其中最影響最大的廠區，營收較上月減少 12.4 億元。價格方面，除苯酚外其他產品價格均走跌。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 2 月營收 456.77 億元，月減 21.4%，年減 12.9%；前 2 個月累計營收 1037.89 億元，年減 9.17%。

台塑化表示，2 月銷售量差減少 88.4 億元，銷售價差減少 36.0 億元。其中，煉油事業營收月減 23.5%，主要受到煉油產品銷量減少影響；烯烴事業營收月減 21.7%，烯烴廠 2 月平均產能利用率 99%，較 1 月平均產能利用率 100% 略減，加上受肺炎疫情影響，下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價同步走跌。